Mara For­ster und Vik­to­ria Stül­pna­gel, zwei Schü­le­rin­nen aus dem Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz Eber­mann­stadt, konn­ten am Sams­tag, dem 28.01.2023 im GYPT (Ger­man Young Phy­si­cists‘ Tour­na­ment) mit einer punkt­glei­chen Zweit­plat­zie­rung begeistern.

Der GYPT (Ger­man Young Phy­si­cists‘ Tour­na­ment) ist ein bun­des­wei­ter Phy­sik­wett­be­werb, bei wel­chem Schü­ler-Teams mit Unter­su­chungs­er­geb­nis­sen phy­si­ka­li­scher Pro­blem­stel­lun­gen gegen­ein­an­der antreten.

Für das Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz tra­ten erst­ma­lig Mara For­ster und Vik­to­ria Stül­pna­gel (bei­de 9D) an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth im Wett­be­werb unter der Lei­tung von Pro­fes­sor Zim­mer­mann an. Mit Unter­stüt­zung des Phy­sik­leh­rers Mat­thi­as Troi­ber unter­such­ten sie im Phy­sik-Wahl­kurs über Mona­te hin­weg mit viel Esprit und Eifer zwei phy­si­ka­li­sche Phä­no­me­ne. Mara For­ster arbei­te­te dar­an, her­aus­zu­fin­den, wel­che Eigen­schaf­ten erfüllt sein müs­sen, um ein mit Reis gefüll­tes Gefäß mit einem dar­in befind­li­chen Löf­fel hoch­he­ben zu kön­nen. Vik­to­ria Stül­pna­gel ging der Struk­tur von Frak­ta­len am Bei­spiel eines Brok­ko­li auf die Spur.

Schließ­lich rei­sten sie, unter­stützt durch ihren Leh­rer Mat­thi­as Troi­ber, nach Bay­reuth an die Uni­ver­si­tät. Dort prä­sen­tier­ten bei­de ihre Ergeb­nis­se in Fach­vor­trä­gen in eng­li­scher Spra­che. Beson­ders begei­stern konn­ten sie„ neben fach­li­chem und red­ne­ri­schem Kön­nen mit ihrem eigens ange­fer­tig­ten Anschau­ungs­ma­te­ri­al. Eben­so tra­ten sie gekonnt in einer Fra­ge­run­de gegen ihre Kon­tra­hen­ten an. Die Jury, unter der Lei­tung von Pro­fes­sor Zim­mer­mann, bewer­te­te die gezeig­ten Lei­stun­gen. Den ersten Platz erreich­te Tarek Becic, wel­cher bereits in den ver­gan­ge­nen Jah­ren Erfol­ge im inter­na­tio­na­len Wett­be­werb erzie­len konn­ten. Die bei­den Jung­for­sche­rin­nen aus dem Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz teil­ten sich punkt­gleich den zwei­ten Platz.

Damit konn­ten sie sich für das mehr­tä­gi­ge Bun­des­fi­na­le in Bad Hon­nef (3. bis 5. März 2023) qua­li­fi­zie­ren, in wel­chem der Vor­ent­scheid für die inter­na­tio­na­le Phy­sik-Mei­ster­schaft (IYPT) stattfindet.