„Star­ke Frau­en aufs Podi­um“ – Frau­en in der Poli­tik zum Weltfrauentag

Im Okto­ber 2021 haben die Sor­op­ti­mi­stin­nen Forch­heim Kai­ser­pfalz eine Ver­an­stal­tungs­rei­he ins Leben geru­fen, die Frau­en in den Vor­der­grund brin­gen soll: „Star­ke Frau­en aufs Podi­um“ wird nach der Pre­miè­re im vor­letz­ten Jahr nun wei­ter eta­bliert. In die­sem Jahr, anläss­lich des Welt­frau­en­ta­ges, in spe­zi­el­ler Form: gemein­sam mit dem Land­kreis Forch­heim und Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ter, Chri­sti­ne Gal­ster, sowie der Spar­kas­se Forch­heim wird die­se Ver­an­stal­tung genutzt, um auf die Gleich­stel­lung von Frau­en und Män­nern auf­merk­sam zu machen.

In der Digi­tal­werk­statt Forch­heim, Breit­wei­dig 27, schaf­fen Sor­op­ti­mi­stin­nen und Land­kreis eine Büh­ne für das The­ma „Frau­en in der Poli­tik“. War­um enga­gie­ren sich weni­ger Frau­en und der Poli­tik? Wel­che Hür­den haben sie im Spe­zi­el­len zu mei­stern? All die­se Fra­gen wer­den mit drei Frau­en aus dem Land­kreis besprochen.

Mode­riert von den Club­schwe­stern Anni­ka Falk-Clau­ßen und Mela­nie Ebert kom­men am Frei­tag, 10. März 2023, um 19 Uhr Lisa Badum – Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Bünd­nis 90/​Grüne -, Mar­ti­na Heben­danz – stv. Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de und Kreis­rä­tin CSU – und Chri­stia­ne Mey­er – Bür­ger­mei­ste­rin Leue Liste EBS – zu Wort. Alle drei Frau­en agie­ren auf der poli­ti­schen Büh­ne in unter­schied­li­chen Par­tei­en und Funktionen.

Eines eint sie jedoch: sie sind alle Frau­en, die sich im poli­ti­schen Krei­sen behaup­ten sol­len und müs­sen und ihre Frau ste­hen. Ein span­nen­der Abend steht bevor. Beginn der Ver­an­stal­tung ist 19 Uhr, Ein­lass bereits um 18:30 Uhr. Anmel­dun­gen sind auf­grund der begrenz­ten Platz­zahl zwin­gend erfor­der­lich bis spä­te­stens Mitt­woch, 1. März 2023, unter info@​clubforchheimkaiserpfalz.​soroptimist.​de