Für die Orga­ni­sa­to­ren von „Coburg zeigt Gesicht“ (CzG) war und ist das, was in den letz­ten drei Jah­ren pas­siert ist, die Frei­heits­ein­schrän­kun­gen und Grund­rechts­ein­grif­fe, im Nach­gang betrach­tet – ledig­lich eine Art Ein­stiegs­the­ma, um das poli­ti­sche Gesche­hen ins­ge­samt zu hin­ter­fra­gen und sich dem­entspre­chend wei­ter­hin in den demo­kra­ti­schen Struk­tu­ren zu enga­gie­ren. Wir rufen hier­mit alle Mit­men­schen auf, aktiv zu wer­den und sich bei z. B. Schil­der­de­mon­stra­tio­nen im Land­kreis aktiv zu betei­li­gen (näch­ste Akti­on ist am 11.2.2023 in Hön­bach geplant). An ange­mel­de­ten Demon­stra­tio­nen wie in z. B. in Sonneberg/​Bamberg oder an Groß­de­mon­stra­tio­nen wie am 18.02.2023 in Mün­chen teil­zu­neh­men. Akti­ve Mit­ar­beit kann auch unter dem Ban­ner von „DEUTSCH­LAND STEHT AUF“ stattfinden.

„Coburg zeigt Gesicht“ (CzG) hat sich ent­schlos­sen, sei­ne Akti­vi­tä­ten ein­zu­stel­len. Der Sinn von CzG war, gegen die wider­sprüch­li­chen und grund­rechts­be­schrän­ken­den Coro­na-Maß­nah­men zu demon­strie­ren. Da ein Groß­teil der Pan­de­mie­auf­la­gen been­det wur­de, sehen wir in den Demon­stra­tio­nen einen gro­ßen Erfolg. Nicht zuletzt haben wir damit, zusam­men mit vie­len ande­ren Bewe­gun­gen in Deutsch­land, auch star­ken Ein­fluss auf die im Dezem­ber 2021 geplan­te und dann geschei­ter­te Impf­pflicht genommen.

Den Men­schen im Umfeld von CzG ist bewusst, dass in bestimm­ten Ein­rich­tun­gen (Kran­ken­häu­ser, Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, Ärz­te usw.) Auf­la­gen, wie Mas­ken- oder Test­zwang für Besu­cher und Pati­en­ten, ab Feb. 2023 noch immer gel­ten und damit ohne wis­sen­schaft­li­che Grund­la­ge wei­ter in Grund­rech­te ein­ge­grif­fen wird. Soll­ten der­ar­ti­ge Maß­nah­men über den April 2023 hin­weg auf­recht­erhal­ten wer­den oder ande­re Maß­nah­men wie­der auf­le­ben, behal­ten wir uns vor, die Demon­stra­tio­nen wie­der aufzunehmen.

Ein ganz beson­de­rer Dank gilt dem Ver­ein Son­ne­berg zeigt Gesicht e. V., dem wir ange­glie­dert waren. „Son­ne­berg zeigt Gesicht“ wird sei­ne Akti­vi­tä­ten, auch über das eigent­li­che Pro­test­ge­sche­hen hin­aus, in Zukunft wei­ter aus­bau­en und jeder ist ein­ge­la­den sich jeweils Mon­tag und Don­ners­tag ab 18 Uhr in Son­ne­berg in der Bahn­hof­str 23 zu infor­mie­ren und dort aktiv zu unterstützen.

Wir bedan­ken uns bei der Cobur­ger Poli­zei und beim Ord­nungs­amt Coburg für den gegen­sei­ti­gen respekt­vol­len Umgang und den rei­bungs­lo­sen Abläu­fen wäh­rend der Demonstrationen.

Für die Teil­neh­mer der Demon­stra­tio­nen oder Inter­es­sier­te wer­den wir regel­mä­ßig Stamm­ti­sche abhal­ten, um zum einen neue Kon­tak­te zu knüp­fen und vor­han­de­ne Kon­tak­te wei­ter zu pfle­gen, zum ande­ren regio­na­le The­men zu dis­ku­tie­ren und ggf. mit in die Poli­tik einzubringen.