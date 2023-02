Zwei enorm wich­ti­ge Punk­te im Kampf um den Klas­sen­er­halt in der 2. Regio­nal­li­ga Nord sam­mel­ten die Bau­nach Young Pikes mit einem deut­li­chen 94:62 Erfolg im Der­by gegen die BG Lit­zen­dorf am Mittwochabend.

Dass sich die Gast­ge­ber eini­ges vor­ge­nom­men hat­ten, sah man von Anfang an, denn sie setz­ten mit einer aggres­si­ven Mann­ver­tei­di­gung die BG gehö­rig unter Druck. Vor allem Nico Höl­lerl sprüh­te vor Enga­ge­ment und erziel­te in den ersten 7 Minu­ten gleich 10 Punk­te zur 14:5 Füh­rung. Bis zum Ende des 1. Vier­tels konn­te der Vor­sprung auf 22:9 aus­ge­baut wer­den, wobei die jun­gen Hech­te noch vie­le kla­re Chan­cen leicht­fer­tig vergaben.

Im 2. Abschnitt kamen die Lit­zen­dor­fer bes­ser in die Begeg­nung. Es gelang ihnen zuneh­mend das Tem­po aus der Par­tie zu neh­men und aus der Halb­di­stanz zu punk­ten. Lucas Eilers, Lukas Ruhl und Alex­an­der Sper­ke waren in erster Linie dafür ver­ant­wort­lich, dass der Rück­stand bis auf 28:23 (15. Minu­te) ein­ge­dampft wer­den konn­te, sodass beim Pau­sen­stand von 37:30 noch alles offen war, zumal die BG zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten an der Frei­wurf­li­nie (11 von 20) aus­ge­las­sen hatte.

Bau­nach Young Pikes: Höl­lerl 22 Punkte/​5 Drei­er, Schön­bäck 15, Zilins­kas 14, Rümer 12, Kri­za­no­vic 9/1, Lukac 8/1, Kaza­ke­vici­us 8, Okah 5, Kasche 1, Satt­ler, Bilic, Wachsmuth.

BG Lit­zen­dorf: Rock­mann 18, Sper­ke 18/1, Lu. Eilers 9, Zach 8, Ruhl 6/1, Schlaug 3, Zieg­mann, Fösel, Le. Eilers, Sauer.

Nach dem Wech­sel war es Joshua Schön­bäck, der die Young Pikes wie­der davon­zie­hen ließ. Nach zahl­rei­chen Schnell­an­grif­fen kam er häu­fig zu ein­fa­chen Punk­ten und bau­te die Füh­rung bis zur 26. Minu­te auf 54:41 aus. Für Auf­re­gung sorg­ten die Schieds­rich­ter in die­ser Pha­se, als sie ins­ge­samt 5 tech­ni­sche Fouls gegen bei­de Bän­ke und Trai­ner ver­teil­ten. Somit muss­te Bau­nachs Coach Gabri­el Strack die Hal­le ver­las­sen und Co-Trai­ner Jörg Mau­solf über­neh­men. Mit einem 63:50 Vor­sprung gin­gen die Bau­n­a­cher in das letz­te Viertel.

Jetzt kam es für die Young Pikes auch dar­auf an, den direk­ten Ver­gleich (- 17 aus dem Hin­spiel) für sich zu ent­schei­den. Mit einem 13:0‑Lauf, für den vor allem Jonas Zilins­kas ver­ant­wort­lich war, hieß es in der 35. Minu­te 76:52. Ledig­lich Manu­el Rock­mann lei­ste­te nun ernst­haf­te Gegen­wehr, sodass am Ende ein kla­rer 94:62 Sieg ver­bucht wer­den konn­te. Coach Strack war nach dem Spiel erleich­tert: „Wir haben das Spiel gewon­nen und auch den direk­ten Ver­gleich geholt. Das ist erst­mal das Wich­tig­ste. Der Sieg allei­ne reicht aller­dings nicht. Es wer­den wei­te­re wich­ti­ge Spie­le kom­men und die wer­den gegen bes­se­re Geg­ner sein. Die näch­ste Gele­gen­heit dazu gibt es am 25.02. im Heim­spiel gegen Dres­den um 17 Uhr.