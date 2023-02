Auch in den Win­ter­mo­na­ten wird kräf­tig gebaut: So ent­steht gera­de in der Bam­mers­dor­fer Stra­ße der Roh­bau für wei­te­re 22 Woh­nun­gen der GWS in Holz­hy­brid­bau­wei­se. Wäh­rend im letz­ten Som­mer das erste Haus mit neun Woh­nun­gen bereits bezo­gen wer­den konn­te, wer­den gera­de die vor­ge­fer­tig­ten Holz­bau­wand­tei­le für den zwei­ten Bau­ab­schnitt auf­ge­stellt (sie­he Bild). Die Mischung aus Beton für Trep­pen­haus und Decken sowie Holz ermög­licht einen zügi­gen Bau­ab­lauf – inner­halb von ein bis zwei Tagen kön­nen die Außen­wän­de eines Geschos­ses errich­tet werden.

Bezo­gen wer­den kön­nen die neu­en Woh­nun­gen vor­aus­sicht­lich im August 2023. Zusam­men mit der WVG Forch­heim – die in der Paul Kel­ler Stra­ße eben­falls geför­der­te Woh­nun­gen in Holz­hy­brid­bau­wei­se errich­tet – erhält der Stadt­teil Forch­heim Nord im Jahr 2023 wei­te­re 41 neue geför­der­te Wohnungen!

Inter­es­sier­te, die Anspruch auf einen Wohn­be­rech­ti­gungs­schein haben, kön­nen sich noch im Haus der Woh­nungs­wirt­schaft, Her­der­stra­ße 1 in Forch­heim um eine Woh­nung bewerben.