Bay­reu­ther Roll­stuhl-Bas­ket­bal­ler in Zwickau erfolg­reich

Arbeits­sieg in Zwickau zum Auf­takt in die RBBL2 Haupt­run­de Am 04.02.2023 rei­sten die Wag­ner­städ­ter im Zuge des 1. Haupt­run­den­spiels der…