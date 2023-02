Am kom­men­den Sams­tag trifft der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach in Spiel eins der „best-of-three-Serie“ in der hei­mi­schen Hans-Jung-Hal­le auf den TSV Nörd­lin­gen. Jump ist um 18 Uhr.

14 Sie­ge aus 14 Spie­len sorg­ten nicht nur für eine per­fek­te Haupt­run­de, son­dern brach­ten zugleich auch noch Platz eins in der Haupt­run­de Nord der Regio­nal­li­ga Süd­ost mit sich. Die Regio­nal­li­ga-Bas­ket­bal­ler des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach domi­nier­ten in der bis­he­ri­gen Sai­son ihre Geg­ner und gewan­nen pha­sen­wei­se ihre Par­tien mit über 40, über 50 und gar über 60 Punk­ten Dif­fe­renz. Doch davon kann sich die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl jetzt nicht mehr viel kau­fen, außer, dass man in allen Ent­schei­dungs­spie­len Heim­recht hät­te. „Ab jetzt beginnt die Sai­son von vor­ne, bis­he­ri­ge Sie­ge und Nie­der­la­gen zäh­len nichts mehr“, meint Head­coach Mark Völkl.

Sei­ne Jungs haben in den ver­gan­ge­nen drei Wochen seit dem letz­ten Haupt­run­den­spiel gegen Aschaf­fen­burg gut und hart trai­niert und sich inten­siv auf den Geg­ner Nörd­lin­gen vor­be­rei­tet. Wäh­rend die Güß­ba­cher das erste Team waren, das sich für die Play­offs qua­li­fi­zier­te, waren die Schwa­ben die Mann­schaft, die das letz­te Ticket lösen konn­te. Am letz­ten Spiel­tag gewan­nen sie ihr Heim­spiel gegen Schwa­bing mit 82:77 und pro­fi­tier­ten tags dar­auf von der 84:58-Niederlage Unter­ha­chings im Nach­hol­spiel in Schwa­bing. Da Nörd­lin­gen den direk­ten Ver­gleich gegen Unter­ha­ching für sich ent­schei­den konn­te und dadurch Tabel­len­vier­ter der Süd­grup­pe wur­de, sind sie nun der Geg­ner der Gelb­schwar­zen im Vier­tel­fi­na­le der Playoffs.

Im Gegen­satz zur ver­gan­ge­nen Spiel­zeit wer­den die jewei­li­gen Play­off-Seri­en heu­er nicht im Modus „Hin- & Rück­spiel“, son­dern im Modus „best-of-three“ aus­ge­spielt. Wer als erstes zwei Spie­le in einer Serie gewinnt, qua­li­fi­ziert sich für die näch­ste Run­de. Heim­recht in einem mög­li­chen alles ent­schei­den­den Spiel drei hät­te Brei­ten­güß­bach sowohl im Vier­tel­fi­na­le, als auch im Halb­fi­na­le und im Fina­le, da sie ohne Nie­der­la­ge in der Haupt­run­de blie­ben und damit den besten Quo­ti­en­ten (100%) aller Regio­nal­li­ga­teams haben.

Die Trö­ster-Trup­pe möch­te am Sams­tag an die bis­her gezeig­ten Lei­stun­gen aus die­ser Sai­son anknüp­fen, die Par­tie gewin­nen und sich dadurch eine gute Aus­gangs­po­si­ti­on in der Serie ver­schaf­fen. Damit dies gelingt, muss man in der Ver­tei­di­gung wie­der kom­pakt ste­hen und enga­giert zu Wer­ke gehen. Auf­pas­sen müs­sen die Gelb­schwar­zen auf Stone (28,9 Punkte/​Spiel), Eich­ler (21,8), Men­des (14,7) und See­ber­ger (10). Die­ses Quar­tett ist der Dreh- und Angel­punkt im Spiel der Nörd­lin­gen, was beson­ders eng und inten­siv ver­tei­digt wer­den muss. Vor allem Scott und Eich­ler darf man nicht heiß lau­fen las­sen, da sie eine Begeg­nung im Allein­gang ent­schei­den kön­nen. In der Offen­si­ve soll­ten die Ober­fran­ken den Ball auf jeden Fall wie­der gut lau­fen las­sen und einen guten Mix aus Team-Bas­ket­ball und Ein­zel­ak­tio­nen fin­den. Auf Güß­ba­cher Sei­te haben sich alle Spie­ler von ihren Ver­let­zun­gen erholt und sind ein­satz­fä­hig. Gelin­gen die ange­spro­che­nen Punk­te in der Defen­si­ve und in der Offen­si­ve, soll­te es am Sams­tag mit dem Heim­sieg vor zahl­rei­chen Fans in der Hans-Jung-Hal­le klappen.

Hin­weis an die Zuschau­er: Wegen des gro­ßem zu erwar­ten­den Zuschau­er­auf­kom­mens wird um eine recht­zei­ti­ge Anrei­se gebe­ten. Die Hal­le öff­net eine Stun­de vor­her – um 17 Uhr.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, T. Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Hub­at­schek, Klaus, Nies­lon, Pflaum, Reich­mann, Schmidt, Wag­ner, Walde