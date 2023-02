Gesi­cher­ter Kor­ri­dor für den Schulweg

Erhöh­ter Bau­stel­len­ver­kehr herrscht ab kom­men­dem Frei­tag, 10. Febru­ar 2023, am Schul­zen­trum Forch­heim Nord: Die Bahn­bau­stel­le wird fort­ge­setzt. – „Wie kom­me ich sicher zur Schu­le?“, fra­gen die betrof­fe­nen Schüler*innen, die das Schul­zen­trum in Forch­heim-Nord besu­chen, bzw. deren Eltern. Für alle, die zu Fuß oder mit dem Fahr­rad ihren Schul­weg antre­ten, hat die Stadt­ver­wal­tung die­ser Tage, wie ange­kün­digt, einen gesi­cher­ten Kor­ri­dor in Rich­tung Schul­zen­trum mit Schil­dern ausgewiesen.

Der beschil­der­te Weg (in der bei­lie­gen­den Gra­fik hell­blau bzw. blau mar­kiert) führt über die Hei­ne­stra­ße, die Von-Ket­te­ler-Stra­ße, den Pfar­rer-Schmidt-Weg, den Joseph-Otto-Platz, die Paul-Kel­ler-Stra­ße, die Höl­der­lin­stra­ße bis zur Pesta­loz­zi­stra­ße. An der Kreu­zung Pesta­loz­zi­stra­ße sorgt Per­so­nal der Ver­kehrs­über­wa­chung der Stadt Forch­heim zu Schul­be­ginn und ‑ende dafür, dass die Schüler*innen die Kreu­zung sicher pas­sie­ren kön­nen. Die Pesta­loz­zi­stra­ße selbst ist für Bau­stel­len­ver­kehr gesperrt.

Eltern wird von der direk­ten Anfahrt mit dem Pkw in das Schul­zen­trum in der Pesta­loz­zi­stra­ße in Rich­tung Nor­den über die Bam­mers­dor­fer Stra­ße drin­gend abge­ra­ten: aus Sicher­heits­grün­den und weil in der Bam­mers­dor­fer Stra­ße nicht gehal­ten wer­den darf!

Am Joseph-Otto-Platz (pink mar­kiert) gibt es als Alter­na­ti­ve eine „Kiss & Go“-Zone: Eltern, die ihre Kin­der mit dem Auto zur Schu­le brin­gen, wer­den drin­gend auf­ge­for­dert, ihre Kin­der hier aus­stei­gen zu las­sen. Der jetzt aus­ge­wie­se­ne, rund 200 Meter lan­ge Fuß­weg zur Schu­le ist gesi­chert und aus­ge­schil­dert und auch für jun­ge Schüler*innen zumutbar!

Für den Bahn­aus­bau der ICE-Tras­se im Stadt­teil Forch­heim Nord wird vom 10. Febru­ar bis zum 31. März 2023 ein Groß­teil der neu­en west­li­chen Gleis­an­la­gen im Bereich Forch­heim Nord her­ge­stellt. Die Bahn­strecke wird in die­sem Zeit­raum teil­wei­se gesperrt: Der Aus­bau der ICE Tras­se ver­ur­sacht im Stadt­teil Nord erhöh­ten Bau­stel­len­ver­kehr! Die Bau­ar­bei­ten wer­den an allen Tagen der Woche (auch an Sonn- und Fei­er­ta­gen!) rund um die Uhr statt­fin­den, infor­miert die DB Netz AG. Für Pri­vat-Pkw, Bus­se des ÖPNV und natür­lich für Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen wird es erheb­li­che Ein­schrän­kun­gen geben, mit bis zu 30 Lkw pro Stun­de ist zu rech­nen, kün­digt die Pro­jekt­lei­tung der DB Netz AG an.

Die Stadt­ver­wal­tung ändert die Ver­kehrs­füh­rung in Forch­heim Nord, um die Bela­stung für alle mög­lichst gering zu hal­ten und die Sicher­heit für alle Verkehrsteilnehmer*innen zu erhö­hen. Details dazu sind aus der neben­ste­hen­den Gra­fik ersichtlich.

Die Bon­hoef­fer-Unter­füh­rung muss für die Bau­ar­bei­ten vom 06. Febru­ar 2023 bis zum 31. März 2023 gesperrt werden.

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt stellt die DB Netz AG unter fol­gen­dem Link zur Ver­fü­gung: https://​www​.bahn​aus​bau​-nuern​berg​-bam​berg​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​a​u​s​b​a​u​s​t​r​e​c​k​e​.​h​tml