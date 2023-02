Neben der Auf­takt­nie­der­la­ge im neu­en Jahr muss der HSC gleich zwei Ver­let­zun­gen für die kom­men­den Wochen hin­neh­men. Rechts­au­ßen Jan­nes Kro­ne zog sich ver­gan­ge­ne Woche im Trai­ning eine Bän­der­ver­let­zung im rech­ten Sprung­ge­lenk zu und war des­halb schon am Sams­tag gegen Eisen­ach nicht im Auf­ge­bot der Vestestäd­ter. Der 25-jäh­ri­ge wird der Mann­schaft vor­aus­sicht­lich sechs bis acht Wochen fehlen.

Kreis­läu­fer Vik­tor Glatt­hard hat es den ersten Unter­su­chun­gen zur Fol­ge noch schlim­mer erwischt und wird dem HSC mög­li­cher­wei­se sogar bis zum Sai­son­ende feh­len. Bereits in der Anfangs­pha­se des Aus­wärts­spiels beim ThSV Eisen­ach zog sich Glatt­hard einen Seh­nen­ab­riss im lin­ken Ober­schen­kel zu. Die medi­zi­ni­sche Abtei­lung des HSC prüft aktu­ell, ob die­se Ver­let­zung ope­ra­tiv ver­sorgt wer­den muss. In die­sem Fall droht eine lan­ge Zwangs­pau­se, mög­li­cher­wei­se sogar bis zum Saisonende.

„Die Mann­schaft hat in der Vor­be­rei­tung auf die Rück­run­de sehr flei­ßig gear­bei­tet und vie­le Abläu­fe noch bes­ser auf­ein­an­der abge­stimmt. Umso bit­te­rer ist es, dass wir nun auf Jan­nes und Vik­tor ver­zich­ten müs­sen. Jetzt gilt es, die Auf­ga­ben und Kräf­te in der neu­en Situa­ti­on wie­der cle­ver zu ver­tei­len, so dass wir trotz­dem gut vor­be­rei­tet in die näch­sten Par­tien gehen“, so Geschäfts­füh­rer Jan Gorr über die bei­den Ausfälle.

Der HSC wünscht Jan­nes Kro­ne und Vik­tor Glatt­hard eine schnel­le Genesung!