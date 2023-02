1993 löste ein Besuch des Bochu­mer „Star­light Express“ bei Jose And­reu sol­che Begei­ste­rung aus, dass er beschloss, die­ses Musi­cal in Herolds­berg zu insze­nie­ren und zusam­men mit Freun­den auf­zu­füh­ren. Am 10. Juni grün­de­te er die Hero City Rol­lers – der Beginn einer regio­na­len Erfolgs­ge­schich­te, die ihres­glei­chen sucht.

30 Jah­re danach sind die Hero City Rol­lers mit ihren pro­fes­sio­nel­len Musi­cals auf Roll­schu­hen weit über die Metro­pol­re­gi­on hin­aus bekannt und beliebt. Inzwi­schen rol­len schon die Kin­der und teil­wei­se bereits Enkel­kin­der der ehe­ma­li­gen Dar­stel­ler über Büh­ne und Ram­pen der zur Musi­cal-Hal­le umge­stal­te­ten Herolds­ber­ger Gründ­lach­hal­le. In sämt­li­chen Pro­duk­tio­nen ent­war­fen und fer­tig­ten die Mit­glie­der der Hero City Rol­lers Kostü­me, Zube­hör, Kulis­sen, Requi­si­ten, Cho­reo­gra­phien, usw. in ehren­amt­li­cher Arbeit selbst.

Im Jubi­lä­ums­jahr wird es an Ostern wie­der eini­ge Vor­stel­lun­gen von „Race Cars – das größ­te Auto­rennen der Welt“ geben. Die Geschich­te han­delt vom Traum zwei­er Auto­scoo­ter, die mit ihrem all­täg­li­chen Schick­sal auf den Kirch­weih­plät­zen hadern. Urplötz­lich geschieht das Unfass­ba­re: nach hef­ti­gen atmo­sphä­ri­schen Stö­run­gen fin­den sie sich plötz­lich auf einer rich­ti­gen Renn­strecke mit­ten im span­nen­den Renn­zir­kus wieder.

Sie erle­ben Sie­ge und Nie­der­la­gen, Lie­be und Intri­gen, Jubel und Ver­zweif­lung vor und hin­ter den Kulis­sen und sind als akti­ve Teil­neh­mer dabei im alles ent­schei­den­den Ren­nen der Saison.

Zum Leben erweckt wird die­ses moder­ne Mär­chen von 40 Roll­schuh­künst­lern der Lai­en­grup­pe, die in fan­ta­sie­vol­len Kostü­men über Büh­ne und Ram­pen des Herolds­ber­ger „Moto­droms“ fegen. Die rasan­te Musik geht in die Bei­ne und die deut­schen Tex­te schlei­chen sich direkt ins Ohr der Zuschauer.

Die Vor­stel­lun­gen in der Herolds­ber­ger Gründ­lach­hal­le fin­den am 8. und 9. sowie am 14. und 15. April 2023 (Beginn 20.00 Uhr) statt.

Kar­ten sind Online (www​.hero​-city​-rol​lers​.de), per Email (info@​hero-​city-​rollers.​de) bzw. Tele­fon (0911/518 77 30) zu bestel­len bzw. an den bekann­ten Ver­kaufs­stel­len erhältlich.

Einen klei­nen, ganz eige­nen Traum erfül­len sich die Hero City Rol­lers am Oster­mon­tag mit einer Extra-Vor­stel­lung, zu der sie (wie schon bei frü­he­ren Musi­cals) kran­ke und sozi­al benach­tei­lig­te Kin­der und Jugend­li­che aus der Regi­on ein­la­den. Die Kin­der in eine ande­re Welt zu ent­füh­ren und für einen Nach­mit­tag ihr Schick­sal ver­ges­sen zu las­sen, dar­auf freut sich die gesam­te Gruppe.