Das Bür­ger­bus-Ange­bot im Land­kreis Bay­reuth soll aus­ge­baut wer­den. So wer­den für den geplan­ten Bür­ger­bus im Fich­tel­ge­bir­ge aktu­ell ehren­amt­li­che Fah­re­rin­nen und Fah­rer gesucht.

Die­ser Auf­ruf rich­tet sich spe­zi­ell an poten­zi­el­le Fah­re­rin­nen und Fah­rer aus den Gemein­den Bischofs­grün, Fich­tel­berg, Gefrees, Mehl­mei­sel und War­men­stein­ach. Inter­es­sier­te haben die Mög­lich­keit, sich bis Ende Febru­ar tele­fo­nisch (Tel. 0921/728330) oder per Mail (carmen.​hahn@​lra-​bt.​bayern.​de) an das Bay­reu­ther Land­rats­amt oder wahl­wei­se auch an die jewei­li­ge Gemein­de­ver­wal­tung zu wenden.