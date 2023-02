Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Beim Ein­par­ken Fahr­zeug gestreift

COBURG. Meh­re­re tau­send Euro Sach­scha­den ver­ur­sach­te am Mon­tag­vor­mit­tag ein 74-Jäh­ri­ger beim Ein­par­ken auf einem Super­markt­park­platz in Coburg.

Um 9.45 Uhr streif­te der Cobur­ger mit sei­nem Auto auf dem Park­platz in der Nior­ter Stra­ße das gepark­te Fahr­zeug eines 39-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Son­ne­berg. Den Scha­den an den Stoß­stan­gen der bei­den Autos schät­zen die Beam­ten auf 3.000 Euro.

Die Poli­zi­sten ermit­teln gegen den 74-Jäh­ri­gen wegen einem Ver­stoß nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung und ver­warn­ten die­sen noch an der Unfallstelle.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kup­fer­roh­re entwendet

Mark­tro­dach – Im Tat­zeit­raum vom ver­gan­ge­nen Frei­tag auf Sams­tag ent­wen­de­te ein bis dato unbe­kann­ter Täter an einem Schul­ge­bäu­de in den Hir­ten­wie­sen in Mark­tro­dach ins­ge­samt fünf Kup­fer­fall­roh­re samt den dazu­ge­hö­ri­gen Bögen. Die Roh­re waren an der öst­li­chen Gebäu­de­sei­te der Mehr­zweck­hal­le ange­bracht. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der PI Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzten.

Mit Dro­gen am Lenker

Mit­witz – Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 09.40 Uhr in der Cobur­ger Stra­ße in Mit­witz wur­den bei dem Fah­rer eines Klein­kraft­ra­des Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, wel­che einen Dro­gen­kon­sum ver­mu­ten lie­ßen. Ein ent­spre­chen­der Test bestä­tig­te den Ver­dacht der Beam­ten. Wei­ter­hin hat­te der 46jährige Fah­rer nicht die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis, wel­che er für sei­nen fahr­ba­ren Unter­satz benö­tigt hätte.