Bei der Nomi­nie­rungs­ver­samm­lung der FREI­EN WÄH­LER-ÜWG Bam­berg Land in Schlüs­sel­feld wur­de Vere­na Scheer aus Ste­gau­rach für den Stimm­kreis 401 Bam­berg-Land erneut ein­stim­mig zur Direkt­kan­di­da­tin für den Land­tag gewählt.

Scheer wohnt im Wahl­kreis 402 Bam­berg-Stadt, zu die­sem gehö­ren neben der Stadt Bam­berg neun umlie­gen­de Gemein­den, unter ande­rem Ste­gau­rach. Da sie jedoch schon vie­le Jah­re bei den FREI­EN WÄH­LERN-ÜWG Bam­berg-Land aktiv ist, ist es selbst­ver­ständ­lich, dass sie in die­sem Wahl­kreis zur Land­tags­wahl im Okto­ber antritt und dies zum zwei­ten Mal.

Poli­tisch aktiv ist Scheer als Gemein­de­rä­tin in Ste­gau­rach und seit ver­gan­ge­nem Jahr stellv. Vor­sit­zen­de der neu gegrün­de­ten BAG FREIE WÄH­LER Frau­en Oberfranken.

Die 33-jäh­ri­ge Leh­re­rin für Musik und katho­li­sche Reli­gi­on unter­rich­tet an der Real­schu­le Höch­stadt an der Aisch. Als erfah­re­ne Päd­ago­gin will sie mit den The­men Bil­dung, gleich­wer­ti­ge Lebens­ver­hält­nis­se sowie Ehren­amt punk­ten und ihr gutes Ergeb­nis aus 2018 über­tref­fen. Außer­dem kommt es ihr auf die Wert­schöp­fung und den Schutz der Umwelt, der damit ver­bun­de­nen Regio­na­li­tät und der För­de­rung von Tra­di­tio­nen und Brauch­tum an.

Dies stellt sie auch als zwei­te Diri­gen­tin des Musik­ver­eins Müh­len­dorf unter Beweis. Scheer ist immer im Gespräch, setzt sich für die Belan­ge der Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger ein und ist durch ihr Musik-Hob­by im gan­zen Land­kreis gut vernetzt.

Joseph Tho­mann geht als Direkt­kan­di­dat für den Bezirks­tag im Bam­ber­ger Land­kreis an den Start. Mit Tho­mann haben die FREI­EN WÄH­LER einen erfah­re­nen Kom­mu­nal­po­li­ti­ker nomi­niert. Als Kreis­rat, Markt­ge­mein­de­rat im Markt Bur­ge­brach, Auf­sichts­rat bei der Kran­ken­haus­ge­sell­schaft und Unter­neh­mer hat er umfang­rei­ches Wis­sen. Sei­ne Schwer­punk­te lie­gen in den Berei­chen Betreu­ung, Pfle­ge und der Ent­wick­lung der Kran­ken­haus­land­schaft. Auch Tho­mann wur­de von den Mit­glie­dern ohne Gegen­stim­me nominiert.