Im Kampf um den Klas­sen­er­halt in der 2. Regio­nal­li­ga Nord ste­hen sich die Bas­ket­bal­ler der Bau­nach Young Pikes und die BG Lit­zen­dorf am Mitt­woch (08.02.) in Strul­len­dorf gegen­über. Jump ist im Bas­ket­ball-Cen­ter Haupts­moor um 19 Uhr.

Vor allem für die Gast­ge­ber ist das Der­by, das aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den auf Mitt­woch ver­legt wer­den muss­te, enorm wich­tig. Mit nur einem Sieg zie­ren sie das Tabel­len­en­de, wäh­rend die BG Lit­zen­dorf und der BC Erfurt bereits drei Erfol­ge vor­wei­sen kön­nen. Bei einer Bau­n­a­cher Nie­der­la­ge wären die Chan­cen auf den Klas­sen­er­halt äußerst gering, zumal man schon das Hin­spiel mit 82:65 in Mem­mels­dorf ver­lor. Über­ra­gen­der Spie­ler bei der BG war damals der ehe­ma­li­ge Bam­ber­ger Bun­des­li­ga­spie­ler Manu­el Rock­mann mit 23 Punk­ten, gefolgt vom Ex-Bau­n­a­cher Mar­kus Wim­mer (16). Auch auf den erfah­re­nen Alex­an­der Sper­ke müs­sen die jun­gen Hech­te auf­pas­sen und sich auf einen Geg­ner ein­stel­len, der häu­fi­ger mit einer Zonen­ab­wehr agiert.

Ent­schei­dend aber dürf­te die eige­ne Ein­stel­lung sein, denn zu häu­fig tra­ten die Gast­ge­ber im bis­he­ri­gen Sai­son­ver­lauf unkon­zen­triert und fah­rig auf, was gegen die rou­ti­nier­ten Lit­zen­dor­fer auf kei­nen Fall pas­sie­ren darf. Ande­rer­seits lie­fer­ten die Schütz­lin­ge von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf in hei­mi­scher Hal­le bis­her wesent­li­che bes­se­re Lei­stun­gen als aus­wärts ab, was bei fünf aus­ste­hen­den Heim­spie­len – bei noch acht Begeg­nun­gen – Hoff­nung machen soll­te. Coach Strack: „Wir sind auf­grund ver­schie­de­ner Umstän­de nun in einer Situa­ti­on ange­kom­men, in der wir anfan­gen müs­sen, Spie­le zu gewin­nen. Wir sind lei­der zu häu­fig mit Kadern ange­tre­ten, mit denen wir kaum eine Chan­ce hat­ten mit­zu­hal­ten. Am kom­men­den Mitt­woch wer­den wir kon­kur­renz­fä­hi­ger sein müs­sen und ver­su­chen, Lit­zen­dorf zu schla­gen. Mitt­woch gibt es kei­ne Ausreden!“

Die Bau­n­a­cher set­zen auch wie­der auf die Unter­stüt­zung ihrer Fans in die­sem wich­ti­gen Der­by, die Hal­le ist ab 18:30 Uhr geöffnet.

Noch ein­mal die Daten:

2. Regio­nal­li­ga Nord

Bau­nach Young Pikes – BG Litzendorf

Mitt­woch 8. Febru­ar 2023, Haupts­moor­hal­le Strul­len­dorf, 19 Uhr