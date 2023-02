Das Umwelt­mo­bil des Land­krei­ses Bay­reuth hält am Sams­tag, den 11.02.2023, an fol­gen­den Sta­tio­nen in Bet­zen­stein, Ple­ch und Pottenstein:

08:00 – 08:30 Uhr, Bet­zen­stein, Spieß, Ortsmitte

08:45 – 09:45 Uhr, Ple­ch, Ple­ch, Wert­stoff­hof (Am Liegerberg)

10:00 – 10:30 Uhr, Ple­ch, Otten­hof, Mül­ler Land­tech­nik Otten­hof 70

10:45 – 11:45 Uhr, Bet­zen­stein, Bet­zen­stein, FFW, Haupt­str. 63

12:00 – 12:30 Uhr, Bet­zen­stein, Wei­den­sees, Ver­eins­heim (bei Hs. Nr. 53)

13:20 – 13:50 Uhr, Pot­ten­stein, Küh­len­fels / Wai­dach, Parkplatz

14:05 – 15:05 Uhr, Pot­ten­stein, Pot­ten­stein, Bau­hof / Recy­cling­hof (Lan­ger Berg)

15:20 – 15:50 Uhr, Pot­ten­stein, Elbers­berg, Park­platz (Sport­platz)