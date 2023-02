HOF. In der Nacht auf Sams­tag stah­len Unbe­kann­te einen Rad­la­der in Hof. Dank guter Zusam­men­ar­beit mit den aus­län­di­schen Behör­den, konn­ten pol­ni­sche Poli­zei­kräf­te das gestoh­le­ne Fahr­zeug noch am sel­ben Tag in Polen sicher­stel­len. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Sams­tag­vor­mit­tag bemerk­te ein Mit­ar­bei­ter einer Auto­ver­mie­tung das Feh­len eines gemie­te­ten Rad­la­ders und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Das Fahr­zeug war im Tat­zeit­raum von Frei­tag­vor­mit­tag, 9 Uhr, bis Sams­tag­vor­mit­tag, 10 Uhr, auf dem Fir­men­ge­län­de in der Stra­ße „An der Hohen­saas“ geparkt. Glück­li­cher­wei­se war der Rad­la­der mit einem GPS-Tracker aus­ge­stat­tet und konn­te vom Eigen­tü­mer in Polen geor­tet wer­den. Die Hofer Poli­zi­sten stell­ten rasch den Kon­takt zu den pol­ni­schen Kol­le­gen her. Dies ermög­lich­te noch am sel­ben Tag die Sicher­stel­lung des gestoh­le­nen Fahr­zeugs im Wert von rund 70.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof führt die wei­te­ren Ermitt­lun­gen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben zu dem Dieb­stahl machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der Kri­po Hof in Ver­bin­dung zu setzen.