Am Diens­tag, den 21.02.2023, fin­det in Bam­berg der gro­ße Faschings­um­zug statt (Auf­stel­lung ab 12:30 Uhr). Er ver­läuft von der Mußstraße/​Mar­kus­platz über die Kapu­zi­ner­stra­ße, Lan­ge Stra­ße, Schön­leins­platz, Wil­ly-Les­sing-Stra­ße, Hein­richs­damm sowie die Haupt­wach­stra­ße und endet am Max­platz. Hier fin­det zwi­schen 10 und 17 Uhr auch ein bun­tes Rah­men­pro­gramm für Groß und Klein statt.