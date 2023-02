Sel­ber Wöl­fe vs. Ravens­burg Towerstars 3:5 (1:2; 1:0; 1:3)

Erneut muss­ten die Sel­ber Wöl­fe eine knap­pe Nie­der­la­ge hin­neh­men. Aller­dings lie­fer­te das Rudel einen auf­op­fe­rungs­vol­len Kampf und hat­ten das Top-Team aus Ravens­burg am Ran­de einer Nie­der­la­ge. Das High­light des Abends war der kurio­se Tref­fer zum 1:1 durch den Sel­ber Goa­lie Micha­el Bit­zer. Trotz einer zwi­schen­zeit­li­chen Wöl­fe-Füh­rung im letz­ten Spiel­ab­schnitt fan­den die cle­ve­ren Gäste noch einen Weg zum Sieg.

Bit­zer kann auch Tore schießen

Ein kurio­ses erstes Drit­tel beka­men die Zuschau­er in der NETZSCH-Are­na gebo­ten. Zunächst gin­gen die Gäste früh in Füh­rung. Die Wöl­fe-Defen­si­ve hat­te Car­nik über­se­hen, der den ihm gebo­te­nen Platz zum 0:1 nutz­te. Doch die Wöl­fe steck­ten den Kopf nicht in den Sand. Zwei­mal Hlo­zek, Gel­ke und Wolt­mann hat­ten den Aus­gleich auf dem Schlä­ger, ver­zo­gen aber knapp oder schei­ter­ten an Stett­mer im Ravens­bur­ger Tor. Eine unüber­sicht­li­che Situa­ti­on führ­te in der 17. Minu­te zum Aus­gleich: Als Selb in Über­zahl agier­te und eine wei­te­re Stra­fe gegen die Gäste ange­zeigt wur­de, dach­te der Ravens­bur­ger Goa­lie wohl, es sei bereits abge­pfif­fen. Jeden­falls ließ er einen Schuss sei­nes Gegen­übers Bit­zer vom eige­nen Tor zum 1:1 pas­sie­ren. Zum Leid­we­sen des Sel­ber Publi­kums erziel­ten die Towerstars jedoch mit der Pau­sen­si­re­ne in Über­zahl die erneu­te Führung.

Wöl­fe glei­chen aus

Die Ravens­bur­ger kamen mit mäch­tig Wut, die sie in Offen­siv­ak­tio­nen ent­lu­den, aus der Kabi­ne. Mit schnel­len und plat­zier­ten Päs­sen kom­bi­nier­ten sie sich immer wie­der durch die Sel­ber Ver­tei­di­gungs­zo­ne, doch im letz­ten Moment brach­ten die Wöl­fe immer wie­der einen Schlä­ger dazwi­schen. Wenn dies ein­mal nicht gelang, stand ja immer noch Bit­zer zwi­schen den Pfo­sten. Die Haus­her­ren ver­such­ten es mit nadel­stich­ar­ti­gen Kon­tern und waren damit in der 35. Minu­te erfolg­reich. Red­dick hat­te sich seit­lich durch­ge­tankt und schloss – man­gels Anspiel­sta­ti­on – selbst ab. Erneut sah hier­bei der Ravens­bur­ger Schluss­mann nicht son­der­lich glück­lich aus.

Erneut ent­schei­det ein Abseits-Tref­fer das Spiel

Im letz­ten Spiel­ab­schnitt hat­ten die Wöl­fe einen Traum­start. Miglio hat­te sich allei­ne durch­ge­tankt und ließ die NETZSCH-Are­na über die erst­ma­li­ge Wöl­fe-Füh­rung an die­sem Abend jubeln. Doch die Towerstars schaff­ten durch Herr den schnel­len Aus­gleich. Im wei­te­ren Ver­lauf konn­te man die Span­nung förm­lich spü­ren. McN­eill, Gel­ke und Mel­ni­kow ver­such­ten, Stett­mer ein vier­tes Mal zu über­win­den. Auf der ande­ren Sei­te hat­te auch Bit­zer immer wie­der alle Hän­de voll zu tun. In der 57. Minu­te aller­dings tru­del­te die Schei­be neben dem Pfo­sten zum 3:4 ins Sel­ber Tor. Nun war­fen die Sel­ber alles nach vor­ne. Dem ent­schei­den­den Tref­fer ins ver­wai­ste Sel­ber Tor ging noch eine unge­ahn­de­te Abseits-Stel­lung der Gäste voraus.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik