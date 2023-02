Die Volks­hoch­schu­le (VHS) im Land­kreis Lich­ten­fels star­tet mit einem breit gefä­cher­ten Pro­gramm ins Früh­jahrs­se­me­ster 2023. Das Pro­gramm ist online ver­füg­bar. Wer ger­ne blät­tert, fin­det das Heft ab näch­ster Woche auch in Papier­form an den bekann­ten Stel­len im Landkreis.

Neben Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen bie­tet die VHS in die­sem Jahr beson­ders vie­le Online Kur­se an. Die Exper­ten und die Kur­se kom­men aus vie­len Berei­chen. Das Hand­werk des Foto­gra­fie­rens ist genau­so The­ma, wie die Bear­bei­tung der Fotos am Rech­ner. Es gibt Kur­se und Infor­ma­tio­nen zum aktu­el­len The­men­kom­plex Sozia­le Medi­en im Jugend­al­ter. Wer lie­ber Gehirn­trai­ning machen möch­te, darf sich auch hier­zu auf Kur­se freuen.

Für Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, die lie­ber direk­ten Kon­takt zum Dozen­ten haben, wur­de auch das Prä­senz­pro­gramm um vie­le neue aktu­el­le The­men erwei­tert. Neu ist bei­spiels­wei­se ein Schrei­ner­kurs nur für Frau­en. Anfän­ge­rin­nen wer­den mit Werk­zeu­gen und Maschi­nen ver­traut gemacht und kön­nen als Abschluss ihr eige­nes Werk­stück mit nach Hau­se neh­men. Eben­so inter­es­sant ist das Stimm­trai­ning für eine gesun­de Stim­me in All­tag und Beruf.

Wer auf gesun­de Ernäh­rung ach­tet, hat sicher­lich den Begriff des Fer­men­tie­rens schon gehört. Die­se Zube­rei­tungs­form von Lebens­mit­teln unter­stützt die gesun­de Darm­flo­ra. Wer mehr dar­über ler­nen und selbst fer­men­tier­tes Gemü­se zube­rei­ten möch­te, erfährt Wis­sens­wer­tes in einem VHS-Kurs.

Inter­es­sen­ten haben die Mög­lich­keit, sich online unter www​.vhs​-lif​.de für die Kur­se anzu­mel­den. Das ist der schnell­ste Weg und es wird dabei auch gleich die Anzahl der frei­en Plät­ze ange­zeigt. Aber selbst­ver­ständ­lich ist die Volks­hoch­schu­le auch tele­fo­nisch erreich­bar, und zwar unter der Num­mer unter 09571/18–9261.