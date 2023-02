Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­die­be unterwegs

Am Sams­tag kam es in der Erlan­ger Innen­stadt zu meh­re­ren Laden­dieb­stäh­len. Die ins­ge­samt sie­ben Täter im Alter von 14 bis 38 Jah­ren hat­ten es in den jewei­li­gen Geschäf­ten (Ver­brau­cher­markt, Kauf­haus, Dro­ge­rie­markt, Beklei­dungs­ge­schäft, Elek­tronik­fach­markt) auf Nah­rungs- und Genuss­mit­tel, Kos­me­ti­sche Erzeug­nis­se, Beklei­dung und Elek­tro­nik­ar­ti­kel abge­se­hen. Der Gesamt­wert aller ent­wen­de­ten Waren betrug 455 Euro. Das Ver­kaufs­per­so­nal und die Laden­de­tek­ti­ve hat­ten die Lang­fin­ger jedoch bei ihren Taten beob­ach­tet. Nach ihrer Anhal­tung wur­den die­se an die ange­for­der­ten Poli­zei­strei­fen über­ge­ben. Die Poli­zei hat gegen jeden der sie­ben Täter ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Meh­re­re Lang­fin­ger erwischt

Her­zo­gen­au­rach – Gleich drei­mal beschäf­tig­ten am gest­ri­gen Sams­tag Laden­die­be die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach. Auf­merk­sa­men Laden­de­tek­ti­ven eines Her­zo­gen­au­ra­cher Spor­tout­lets gin­gen gestern ins­ge­samt fünf Per­so­nen ins Netz, die vor­her Beklei­dungs­ar­ti­kel ent­wen­det hatten.

Um 11:00 Uhr beob­ach­te­te der Laden­de­tek­tiv einen 28-jäh­ri­gen Mann aus Fürth, der drei Arti­kel im Gesamt­wert von 128,00 EUR aus dem Laden schmug­gel­te und konn­te ihn anhalten.

Wei­ter ging es um 13:35 Uhr, wo ein jun­ges Pär­chen aus Was­ser­trü­din­gen, im Alter von 27 und 22 Jah­ren, vom Laden­de­tek­tiv erwischt wur­de. Sie ent­wen­de­ten ins­ge­samt vier Beklei­dungs­tei­le im Gesamt­wert von 84,00 EUR.

Zuletzt konn­te ein Paar aus Ober­viech­tach ding­fest gemacht wer­den, wel­ches Waren im Wert von 466,00 EUR ent­wen­det hat­te. Dabei gin­gen der 45-jäh­ri­ge Mann und sei­ne 36-jäh­ri­ge Frau arbeits­tei­lig vor, indem er die von ihr aus­ge­such­ten Arti­kel ver­steck­te und zum Pkw brach­te, mit dem bei­de unter­wegs waren. Bei der Über­prü­fung des Pkw konn­ten noch wei­te­re unbe­zahl­te Arti­kel aus dem Out­let auf­ge­fun­den werden.

Gegen alle Tat­ver­däch­ti­ge wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls ein­ge­lei­tet. Zudem erhiel­ten sie Haus­ver­bot für das Geschäft.

Ruck­sack aus Fahr­rad­korb gestohlen

Die Geschä­dig­te fuhr am Sams­tag gegen 16:15 Uhr mit ihrem Fahr­rad auf dem gemein­sa­men Fuß- und Rad­weg in der Stra­ße Zum Flug­ha­fen in nörd­li­che Rich­tung. Im auf dem Heck­ge­päck­trä­ger mon­tier­ten Fahr­rad­korb hat­te sie ihren blau­en Spor­truck­sack mit per­sön­li­chen Gegen­stän­den und ihrem Han­dy. Kurz nach­dem sie eine Grup­pe von drei jun­gen Män­nern pas­siert hat­te, fiel ihr das Feh­len des Ruck­sacks auf, der ihr unbe­merkt aus dem Korb ent­wen­det wur­de. Eine sofor­ti­ge Absu­che nach dem Ruck­sack ver­lief nega­tiv. Auch die drei Per­so­nen hat­ten sich mitt­ler­wei­le in unbe­kann­te Rich­tung ent­fernt gehabt.

Der eine Unbe­kann­te wird beschrie­ben als ca. 20 – 30 Jah­re alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunk­le­rer Teint, kur­ze schwar­ze Haa­re und trug Win­ter­jacke mit roten Elementen.

Der Zwei­te ca. 160 cm groß, nor­ma­le Figur, leich­ter Bart­wuchs, auch dunk­le­rer Teint, trug eine Kopf­be­deckung und schwar­ze Winterjacke.

Von der drit­ten Per­son liegt kei­ne Beschrei­bung vor.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen, den mög­li­chen Tat­ver­däch­ti­gen oder dem blau­en Spor­truck­sack machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Beim Ver­such Rück­licht zu klau­en, gestört

Grems­dorf – Gegen 19.00 Uhr wur­de die Poli­zei Höch­stadt über einen Vor­fall am Rast­hof Grems­dorf infor­miert. Danach soll der Fah­rer eines Gespan­nes, von dem aktu­ell nur das Kenn­zei­chen des Anhän­gers bekannt, an einem ande­ren Lkw das Rück­licht abge­baut haben. Wäh­rend der Tat wur­de er von einem ande­ren Fah­rer ange­spro­chen, wor­auf der Täter sich in sei­nen Lkw setz­te und flüchtete.

Die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen wur­den auf­ge­nom­men. Anhand des mit­ge­teil­ten Kenn­zei­chens dürf­te eine Fah­rer­er­mitt­lun­gen kei­ne Schwie­rig­kei­ten bereiten.

Auto rollt davon

Höch­stadt – Ziem­lich ver­dutzt dürf­te der Fah­rer eines Pkw geschaut haben, als er am frü­hen Sams­tag­abend zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam. Der Pkw war auf ein ande­res Fahr­zeug gerollt. Der Grund war schnell gefun­den. Der 45-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer hat­te ver­ges­sen die Hand­brem­se anzu­zie­hen. Ins­ge­samt ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen ein Scha­den von jeweils rund 1000 Euro.