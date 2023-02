Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Van­da­len unterwegs

Coburg. In der Zeit vom Frei­tag, 03.02.23, 19:00 Uhr bis zum Sams­tag, 04.02.23; 07:00 Uhr riss eine unbe­kann­te Per­son in der öffent­li­chen Toi­let­te am Cobur­ger Bahn­hof den Hand­trock­ner von der Wand. Des wei­te­ren wur­de die Tür der Toi­let­te mit einem Stift beschmiert.

Soll­te jemand etwas bemerkt haben, bit­ten wir, sich bei der Poli­zei in Coburg, 09561/645–0 zu melden.

Laden­dieb unterwegs

Coburg. Am Sams­tag gegen 12.30 Uhr ver­such­te ein 32-jäh­ri­ger Mann in einem Ver­brau­cher­markt im Kano­nen­weg Nah­rungs­mit­tel sowie eine Fla­sche Schnaps mit­ge­hen zu las­sen. Nach­dem er den Kas­sen­be­reich bereits pas­siert hat­te, wur­de er von einer Mit­ar­bei­te­rin ange­spro­chen und ins Markt­bü­ro gebe­ten. Die ent­wen­de­ten Waren hat­ten einen Wert von 17,46 €

Wäh­rend der Anzei­gen­auf­nah­me durch die Poli­zei stell­te sich her­aus, dass gegen den Laden­dieb eine Aus­schrei­bung der Staats­an­walt­schaft Han­no­ver vorlag.

Belei­digt, geschla­gen und angespuckt

Coburg. Wie der Poli­zei erst am Sams­tag mit­ge­teilt wur­de, war am 31.01.23 ein Mann offen­sicht­lich außer Rand und Band. In der Leo­pold­stra­ße gerie­ten zwei Män­ner wegen eines Hun­des in Streit. Im Ver­lauf der Aus­ein­an­der­set­zung beti­tel­te der Beschul­dig­te den Geschä­dig­ten mit nicht jugend­frei­en Kraft­aus­drücken, schlug die­sen in den Bauch und bespuck­te die­sen. Nun erwar­ten den Aggres­sor zwei Anzei­gen wegen Belei­di­gung und Körperverletzung.

Ver­such­ter Enkeltrick

Coburg. Am Frei­tag erhielt eine Rent­ne­rin aus Coburg eine SMS-Nach­richt von ihrer angeb­li­chen Toch­ter mit den alt­be­kann­ten Text: „Hal­lo Mama, mein Han­dy ist kaputt. Das ist mei­ne neue Tele­fon­num­mer. Bit­te spei­che­re die­se ab.“ Spä­ter dann folg­te die Bit­te, eine Rech­nung für die angeb­li­che Toch­ter zu beglei­chen. Die rüsti­ge Rent­ne­rin erkann­te die Betrugs­ma­sche und brach den Kon­takt ab.

Die Poli­zei möch­te noch­mals auf die­se Betrugs­ma­sche Auf­merk­sam machen. Wenn Sie eine Nach­richt mit ähn­li­chem Text erhal­ten, rufen sie unbe­dingt ihr Kind/​ihren Enkel auf der alten, ihnen bekann­ten Tele­fon­num­mer zurück und klä­ren sie den Sachverhalt!

Mit Pfef­fer­spray attackiert

Coburg. Am Sonn­tag früh gegen 02:40 Uhr wur­den in der Blu­men­stra­ße ein auf dem Heim­weg befind­li­ches Pär­chen, bei­de rund 35 Jah­re alt, von einem Unbe­kann­ten unver­mit­telt mit Pfef­fer­spray attackiert.

Der Unbe­kann­te lief zuvor hin­ter den bei­den her. Im Anschluss flüch­te­te er uner­kannt. Wer hat die Per­son gese­hen und kann Anga­ben zur Per­son oder sei­ner Klei­dung machen?

Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg.

Glas­schei­be an Haus­tür zerstört

Scheu­er­feld. Am Sams­tag, 04.02.23 gegen 22:25 Uhr wur­de der Poli­zei mit­ge­teilt, dass soeben zwei Jugend­li­che in der Fried­rich-Lut­ter-Stra­ße 22 die Glas­schei­be der Haus­tür ein­ge­schla­gen haben. Danach flüch­te­ten die bei­den Unbe­kann­ten. Wer kann Anga­ben zu den bei­den Tätern machen? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei in Coburg unter 09561/645–0.

In Unter­sie­mau hat’s gekracht

Unter­sie­mau. Am Sams­tag Nach­mit­tag gegen 15.15 Uhr ereig­ne­te sich in Unter­sie­mau an der Ein­mün­dung Cobur­ger Straße/​Großheirather Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Eine Fahr­zeug­füh­re­rin woll­te von Ober­sie­mau kom­mend an der Kreu­zung nach links in die Groß­hei­ra­ther Stra­ße ein­bie­gen. Dabei über­sah sie ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug wodurch es zu einem Fron­tal­zu­sam­men­stoß kam. Durch den Zusam­men­stoß wur­de das ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeug auf ein wei­te­res Fahr­zeug gescho­ben, das ver­kehrs­be­dingt an der Kreu­zung war­ten muss­te. Des wei­te­ren wur­de auch die dor­ti­ge Ver­kehrs­in­sel leicht beschä­digt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 13.500,- €.

Gas­hei­zung gerät in Brand

BAD RODACH, LKR. COBURG. Am Sams­tag­nach­mit­tag geriet die Gas­hei­zung eines Wohn­hau­ses in Bad Rodach in Brand. Dabei erlit­ten zwei Män­ner Ver­let­zun­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Sams­tag­nach­mit­tag, 16.20 Uhr, alar­mier­te ein Nach­bar Poli­zei und Feu­er­wehr, nach­dem er einen lau­ten Knall gehört und eine Rauch­ent­wick­lung im gegen­über­lie­gen­den Mehr­fa­mi­li­en­haus bemerkt hat­te. Kräf­te der Feu­er­wehr und der Poli­zei Coburg eil­ten zum Brand­ort in der Stra­ße „Neu­er Weg“ in Bad Rodach. Zwi­schen­zeit­lich ret­te­te ein wei­te­rer Nach­bar einen 76-Jäh­ri­gen aus dem qual­men­den Kel­ler des Anwe­sens. Die­ser hat­te den Brand offen­bar durch einen Bedie­nungs­feh­ler der Hei­zung ver­ur­sacht. Bei­de Män­ner erlit­ten eine Rauch­gas­ver­gif­tung und muss­ten die Nacht in einem Kran­ken­haus ver­brin­gen. Das Feu­er zer­stör­te die Gas­hei­zung und brach­te Was­ser­roh­re zum Ber­sten. Der Sach­scha­den beläuft sich, der­zei­ti­gen Schät­zun­gen zufol­ge, auf min­de­stens 50.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Brand einer Gartenhütte

AHORN, LKR. COBURG. Der Brand einer Gar­ten­hüt­te hat­te am Sams­tag­abend einen Ein­satz von Poli­zei und Feu­er­wehr zur Fol­ge. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt nun zur Brandursache.

Am Sams­tag­abend, 22 Uhr, teil­te eine Zeu­gin über Not­ruf den Brand einer Gar­ten­hüt­te in der Ring­stra­ße in Ahorn mit. Bei Ein­tref­fen der Poli­zi­sten stand die­se bereits in Voll­brand. Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr konn­ten ein Über­grei­fen der Flam­men auf das angren­zen­de, unbe­wohn­te Gebäu­de ver­hin­dern. Den­noch zog das Feu­er die Fas­sa­de des Hau­ses in Mit­lei­den­schaft. Glück­li­cher­wei­se gab es kei­ne Ver­letz­ten. Der Sach­scha­den beträgt etwa 20.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che über­nom­men. Ein Fremd­ver­schul­den ist nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand nicht aus­zu­schlie­ßen. Wer hier­zu sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 mit der Kri­po Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Laden­die­bin auf fri­scher Tat ertappt

Kro­nach – Eine 12-Jäh­ri­ge wur­de am Frei­tag­nach­mit­tag von auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­tern eines ört­li­chen Dro­ge­rie­mark­tes beim Laden­dieb­stahl ertappt. Die jun­ge Frau nahm ein Pfle­ge­pro­dukt aus einem Regal und steck­te es in ihre Jacken­ta­sche. Anschlie­ßend woll­te sie den Kas­sen­be­reich pas­sie­ren, ohne die Ware zu bezah­len. Hier­an wur­de sie von der Kas­sie­re­rin gehin­dert. Die jun­ge Dame wur­de anschlie­ßend an ihre Eltern übergeben.

Auf Betrü­ger reingefallen

Kro­nach – Ein 21-jäh­ri­ger Stadt­be­woh­ner erwarb über Ebay-Klein­an­zei­gen eine Gegen­sprech­an­la­ge und über­wies den Geld­be­trag in Höhe von 207 Euro per PayPal Fri­ends. Anschlie­ßend brach der Kon­takt ab und die Ware wur­de nicht geliefert.

Zeu­gen gesucht

Mit­witz (Orts­teil) – In der Nacht von Don­ners­tag (02.02.) auf Frei­tag (03.02.) befuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher mit sei­nem Fahr­zeug die St 2208 auf Höhe von Horb an der Stein­ach. Aus unge­klär­ter Ursa­che kam das Fahr­zeug von der Fahr­bahn ab, kol­li­dier­te mit einem Ver­kehrs­zei­chen und einem Leit­pfo­sten und kam schließ­lich im Gra­ben zum Ste­hen. Anschlie­ßend befrei­te der Unbe­kann­te sein Fahr­zeug aus dem Gra­ben und fuhr über den Rad­weg davon. Bei dem Unfall­fahr­zeug han­delt es sich den auf­ge­fun­de­nen Tei­len zur Fol­ge um einen VW, der auf Grund des Unfalls erheb­li­che Beschä­di­gun­gen im Front­be­reich und einer Sei­ten­tür und ‑schei­be auf­wei­sen müss­te. Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall­fahr­zeug oder zur Iden­ti­tät des unbe­kann­ten Fah­rers machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tel. unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Alko­ho­li­siert unterwegs

UNTER­RO­DACH – Am Sonn­tag gegen 4 Uhr wur­de der Fah­rer eines Pkw im Orts­be­reich kon­trol­liert und hier­bei Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein durch­ge­führ­ter Test ver­lief posi­tiv. Der Betrof­fe­ne wird dem­nächst Post von der Buß­geld­stel­le erhalten.

Fol­gen­rei­cher Unfall

JOHAN­NIS­THAL – In der Kir­chen­stra­ße ereig­ne­te sich am Sams­tag­abend ein Ver­kehrs­un­fall. Bei der Auf­nah­me stell­ten die Beam­ten fest, dass der Fah­rer nicht über die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis ver­fügt und der Pkw aus­ge­lie­hen war. Wei­ter­hin wur­de der Kon­sum von Alko­hol und Betäu­bungs­mit­tel ein­ge­räumt. Auch die Hal­te­rin des Pkw wird sich straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ran­da­le in der Wolfskehle

KULM­BACH. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag beschä­dig­ten Unbe­kann­te zwei Fahr­zeu­ge in der Wolfskehle.

Am Sonn­tag gegen 00:50 Uhr wur­de eine Anwoh­ne­rin in der Wolfs­keh­le durch ein lau­tes Geräusch aus dem Schlaf geris­sen. Bei ihrem anschlie­ßen­den Blick auf die Stra­ße konn­te die Dame noch 4 jun­ge Män­ner die Wolfs­keh­le stadt­aus­wärts weg­ren­nen sehen. Einer von ihnen war mit einem auf­fäl­lig hel­lem Ober­teil beklei­det. In der Fol­ge muss­te sie auch fest­stel­len, dass der Spie­gel ihres klei­nen wei­ßen Toyo­tas abge­tre­ten war.

Eini­ge Meter wei­ter, in Flucht­rich­tung der 4 jun­gen Ver­däch­ti­gen, stell­te die Poli­zei Kulm­bach ein wei­te­res beschä­dig­tes Fahr­zeug fest. An einem wei­ßen VW Kasten­wa­gen war eben­falls der Außen­spie­gel abge­tre­ten worden.

Der ent­stan­de­ne Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sie bei der Poli­zei Kulm­bach unter Ruf­num­mer 09221/6090 zu melden.

Bren­nen­des Fahr­zeug am EKU-Platz

KULM­BACH. Am Sonn­tag, den 05.02.2023, gegen 11.30 Uhr, konn­te durch eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach im Rah­men ihrer Strei­fen­tä­tig­keit ein bren­nen­der Pkw auf dem EKU Park­platz in Kulm­bach fest­ge­stellt wer­den. Als das Feu­er fest­ge­stellt wur­de, war die Schei­be der Fah­rer­tür des Opel Viva­ro bereits zer­bro­chen. Durch die Strei­fe konn­te der Brand mit­tels eines dienst­li­chen Feu­er­lö­schers größ­ten­teils abge­löscht wer­den. Die zusätz­lich alar­mier­te Feu­er­wehr Kulm­bach lösch­te das noch leicht rau­chen­de Fahr­zeug im Innen­raum ab.

Bei der Brand­ur­sa­che han­delt es sich ver­mut­lich um einen tech­ni­schen Defekt, hier­bei hat sich schein­bar ein Kabel­strang im Innen­raum ent­zün­det. Ein Über­grei­fen auf ande­re Fahr­zeu­ge konn­te durch die sofort ein­ge­lei­te­ten und durch­ge­führ­ten Lösch­ar­bei­ten ver­hin­dert wer­den. Der am Pkw ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf schät­zungs­wei­se 8.000 Euro.