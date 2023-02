OB besucht Initia­ti­ve für gemein­sa­mes Mittagessen

Ein­mal im Monat wird um 12 Uhr im Bür­ger­haus am Ros­ma­rin­haus in Bam­berg-Süd ein gün­sti­ges Mit­tag­essen für älte­re Men­schen ange­bo­ten. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke besuch­te nun die Ver­an­stal­tung per­sön­lich und war „begei­stert von dem ehren­amt­li­chen Ange­bot“, vor allem in der Gereuth.

12 Uhr, Don­ners­tag­mit­tag, die Bude ist voll: Wer nichts­ah­nend das Bür­ger­haus am Ros­ma­rin­weg betritt, fühlt sich fast wie im Wirts­haus. Es duf­tet nach Kloß und Bra­ten, aus dem gro­ßen Grup­pen­raum schal­len ange­reg­te Gesprä­che. Etwa 30 Senio­rin­nen und Senio­ren haben sich getrof­fen, sie freu­en sich auf ein lecke­res Mit­tag­essen. „Heu­te gibt‘s Kalbs­bra­ten mit Klöß und Wir­sing“, sagt Bian­ca Zachert vom VdK Bam­berg-Süd. Wer mag, kann nach dem Mit­tag­essen noch län­ger blei­ben und bei Kaf­fee und Kuchen zusam­men­sit­zen oder Brett­spie­le machen.

An die­sem Tag gibt es noch einen wei­te­ren Höhe­punkt: Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke schaut auf einen Orts­be­such vor­bei. „Ich freue mich sehr, dass Ver­an­stal­tun­gen wie die­se wie­der statt­fin­den kön­nen. Bei die­ser Gele­gen­heit möch­te ich aus­drück­lich die Ehren­amt­li­chen wür­di­gen und wert­schät­zen, die hier mit­hel­fen.“ Das sind eini­ge: Es han­delt sich um eine Koope­ra­ti­on des VdK mit dem Stadt­teil­ma­nage­ment Gereuth Hoch­ge­richt und der Stadt Bam­berg. Denn das Pro­jekt „Tisch­lein deck dich“, so der offi­zi­el­le Name, wird aus den Unter­stüt­zungs­fonds der Stadt Bam­berg geför­dert. „Der sozia­le Zusam­men­halt ist unser gemein­sa­mer Anspruch“, so Starke.

Immer am letz­ten Don­ners­tag im Monat wird das gemein­sa­me Mit­tag­essen für Senior:innen in direk­ter Nach­bar­schaft zur Bro­se-Are­na ange­bo­ten. Die Mahl­zeit kostet 3,50 Euro, für Men­schen mit klei­nem Geld­beu­tel ledig­lich 50 Cent. Im spä­te­ren Früh­jahr 2021 ging es los, mehr oder weni­ger gebo­ren aus der Not der Coro­na-Fol­gen. „Der Vdk hat einen Spen­den­auf­ruf zu Gun­sten sozia­ler Pro­jek­te gemacht, damals sind schon über 2500 Euro ein­ge­gan­gen“, erin­nert sich Anton Zahnei­sen. Er war noch VdK-Orts­vor­sit­zen­der, als die Idee eines „sozia­len Mit­tags­ti­sches“ ent­stan­den ist. Sie hat sich bewährt.

Info:

„Tisch­lein deck dich“ – Sozia­ler Mit­tags­tisch im Bür­ger­haus am Ros­ma­rin­weg 1. Das Ange­bot besteht jeden letz­ten Don­ners­tag im Monat, eine recht­zei­ti­ge vor­he­ri­ge Anmel­dung ist jeweils am Mon­tag davor not­wen­dig. Tele­fon: 0951/30 29 02 60. Vor Ort gibt es aus­rei­chend Parkmöglichkeiten.