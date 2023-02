Elt­mann emp­fängt am 4. Febru­ar den TSV Gra­fing zum Spit­zen­spiel in der Georg-Schäfer-Halle

Nach dem spiel­frei­en Wochen­en­de lau­fen in Elt­mann die Vor­be­rei­tun­gen auf das Top­spiel gegen des TSV Gra­fing wei­ter auf Hoch­tou­ren. Da Gra­fing gegen Leip­zig zudem nicht über ein 3:2 Sieg hin­aus­kam, könn­te das Duell zwi­schen dem Tabel­len­füh­rer und den Ver­fol­gern aus Ober­bay­ern bereits eine vor­ent­schei­den­de Rol­le spie­len. Macht das Team um Trai­ner Kranz am kom­men­den Sams­tag sei­ne Haus­auf­ga­ben und ent­schei­det das Spit­zen­spiel für sich, wächst der Vor­sprung in der Tabel­le auf min­de­stens sechs, wenn nicht sogar acht Punk­te an. „Wir wol­len hier jetzt gar nicht anfan­gen zu Rech­nen. Am Ende geht es dar­um, unse­re Lei­stung abzu­ru­fen und den Zuschau­ern ein hoch­klas­si­ges Spiel zu lie­fern. Natür­lich wis­sen wir auch, dass wir mit einem Sieg den Grund­stein für die Mei­ster­schaft legen kön­nen und bei nur noch drei aus­ste­hen­den Spie­len kaum noch ein­zu­ho­len wären.“, ana­ly­siert Coach Kranz die Aus­gangs­la­ge vor dem Topspiel.

Nach den ersten bei­den Erfol­gen in der Auf­stiegs­run­de will man in Elt­mann nichts dem Zufall über­las­sen und trai­nier­te auch trotz des spiel­frei­en Wochen­en­des wie gewohnt flei­ßig, um den Rhyth­mus bei­zu­be­hal­ten und wei­ter an den Basics zu arbei­ten. „In den letz­ten bei­den Spie­len hat­ten wir immer wie­der Pro­ble­me, uns auf die Grund­la­gen zu kon­zen­trie­ren. Natür­lich ist es spek­ta­ku­lär, wenn einer unse­rer Spie­ler den Ball auf drei Meter knallt. Das bringt uns dann halt immer nur bedingt was, wenn wir danach zwei Auf­schlag­feh­ler machen und uns vier direk­te Feh­ler in der Annah­me pas­sie­ren. Hier müs­sen wir wei­ter hart arbei­ten und uns gegen­sei­tig moti­vie­ren, auch wenn die Übun­gen oft lang­wei­lig und mono­ton erschei­nen.“, beschreibt Mar­co Donat den Trai­nings­auf­bau für die kom­men­den Tage.

Mit dem TSV Gra­fing kommt ein alt­be­kann­ter Kon­kur­rent in die Georg-Schä­fer-Hal­le, mit dem man sich bereits zu Zweit­li­ga­zei­ten span­nen­de Duel­le um die Mei­ster­schaft lie­fer­te und den Fans hoch­klas­si­ge und teil­wei­se spek­ta­ku­lä­re Matches auf Augen­hö­he lie­fer­te. Wie auch in Elt­mann hat sich das Gesicht der Mann­schaft im Ver­gleich zum letz­ten Auf­ein­an­der­tref­fen eben­falls stark ver­än­dert. Nach­dem zahl­rei­che Lei­stungs­trä­ger die Vol­ley­ball­schu­he an den Nagel gehängt hat­ten, wur­de in Gra­fing der Gene­ra­tio­nen­wech­sel sehr schnell und erfolg­reich in die Wege gelei­tet. So ist der 1994 gebo­re­ne Johan­nes Becker, der laut Scout Felix Resch­ke mit 14 direk­ten Block­punk­ten gegen Markt­red­witz auf sich auf­merk­sam machen konn­te, der älte­ste Spie­ler im Kader. „Wir tref­fen am Sams­tag auf eine sehr jun­ge, talen­tier­te und vor allem hoch moti­vier­te Mann­schaft. Das ist schon echt groß­ar­tig zu sehen, wie Gra­fing es schafft, die eige­nen Jugend­spie­ler zu inte­grie­ren. Das ist ein Model, das auch wir hier in Elt­mann lang­fri­stig umset­zen möch­ten, um nach­hal­tig und erfolg­reich oben mit spie­len zu kön­nen. Mit Maxi Kurz­weil haben wir schon einen Spie­ler im Team, der zeigt, dass die­ses Kon­zept funk­tio­niert und wir hof­fen, dass noch wei­te­re jun­ge Spie­ler sei­nem Bei­spiel fol­gen.“, blickt Mar­co Donat zuver­sicht­lich in die Zukunft.

Dass es momen­tan im Ver­ein stimmt, zeigt auch die posi­ti­ve Ent­wick­lung der Zuschau­er­zah­len in Elt­mann. Neben dem Team sor­gen auch die Cheer­lea­der, die „Vol­ley­ball­freun­de Elt­mann“ und das gan­ze Orga­ni­sa­ti­ons­team dafür, dass sich die Zuschau­er immer woh­ler füh­len und der Besuch in der Georg-Schä­fer-Hal­le nicht nur aus sport­li­cher Sicht ein abso­lu­tes High­light für Groß und Klein dar­stel­len. So sor­gen die vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fer für das leib­li­che Wohl der Gäste und zahl­rei­che Show­ein­la­gen der Che­ers unter­hal­ten die Fans in den Aus­zei­ten und Satz­pau­sen. „Wir sind auf einem guten Weg, die Fans und Zuschau­er von unse­rem Gesamt­kon­zept zu über­zeu­gen, was sich auch in der Anzahl der ver­kauf­ten Tickets wider­spie­gelt. Ver­gleicht man die Zah­len mit den Bun­des­li­ga­zei­ten, fehlt zwar noch der ein oder ande­re Fan, aber es gelingt uns immer bes­ser auch Leu­te aus den Stu­den­ten­städ­ten Schwein­furt und Bam­berg in die Hal­le zu locken. Wenn es sport­lich so wei­ter geht und der Ver­ein sich wei­ter­hin so posi­tiv ent­wickelt, bin ich sehr zuver­sicht­lich, die Hal­le wie­der rich­tig voll zu bekom­men.“, zeigt sich Mana­ger Wer­ner zufrieden.

Wer sich von der groß­ar­ti­gen Stim­mung in Elt­mann selbst ein Bild machen möch­te, ist am Sams­tag­abend, den 4. Febru­ar, um 19:30 Uhr herz­lich dazu ein­ge­la­den, das Team um Kapi­tän Johan­nes Engel anzu­feu­ern, um im Nach­gang hof­fent­lich drei wei­te­re Punk­te auf dem Weg zur Mei­ster­schaft mit der Mann­schaft fei­ern zu kön­nen. „Ein­fach mal was ande­res als Fuß­ball anschau­en und sich auf den Weg in die Hal­le machen. Das „Top­spiel“ zwi­schen Schal­ke und Glad­bach inter­es­siert doch sowie­so kei­nen und ganz ehr­lich, das Niveau von S04 top­pen wir locker.“, ver­sucht Rou­ti­nier Rich­ter auch noch die letz­ten Zweif­ler in die Hal­le zu locken.