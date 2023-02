Ein­satz der Stadt führt zum Erfolg: Seit Mitt­woch gibt es eine neue Linie in Bamberg-Ost.

Gute Nach­rich­ten für die Bewohner:innen und die Anwohner:innen der ANKER-Ein­rich­tung Ober­fran­ken (AEO) in Bam­berg: Am Diens­tag, 1. Febru­ar, um 7.30 Uhr hat der neue Shut­tle-Bus sei­nen Betrieb auf­ge­nom­men. „Wir reagie­ren damit auf die anhal­ten­de hohe Bele­gung der AEO, die zuletzt auch den Öffent­li­chen Per­so­nen-Nah­ver­kehr in unse­rer Stadt bela­stet hat“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke zum offi­zi­el­len Start der Verstärkerlinie.

Der OB hat­te gemein­sam mit dem Ombuds­team die­se Bus­li­nie gefor­dert: „Mit die­ser guten Lösung ver­bes­sern wir die Situa­ti­on der Geflüch­te­ten genau­so wie die der Bür­ger­schaft im Umfeld.“ Beson­ders bedank­te sich Star­ke bei der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung für die „finan­zi­el­le Unter­stüt­zung“, nach­dem Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml einen Koor­di­nie­rungs­ter­min orga­ni­siert hatte.

Der Bus wird künf­tig von Mon­tag bis Frei­tag an allen Werk­ta­gen zwi­schen 7.30 und 18 Uhr im Halb­stun­den-Rhyth­mus von der AEO über Maler­vier­tel, Katha­ri­nen­stra­ße, Bahn­hof Bren­ner­stra­ße, Bahn­hof Lud­wig­stra­ße zum ZOB ver­keh­ren. Die Rück­fahrt führt über die glei­chen Hal­te­stel­len, endet jedoch in der Bir­ken­al­lee. So soll sicher­ge­stellt wer­den, dass nur Bewohner:innen der AEO auch in die Ein­rich­tung gelan­gen, denn grund­sätz­lich steht die neue Linie allen Men­schen zur Ver­fü­gung, die eine regu­lä­re Fahr­kar­te besitzen.

200.000 Euro vom Freistaat

Mit­fi­nan­ziert wird das zusätz­li­che Bus­an­ge­bot der Bam­ber­ger Stadt­werk­edurch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on, das dafür 200.000 Euro zur Ver­fü­gung stellt. Die Stadt Bam­berg trägt die übri­gen Kosten. „Wie stets war hier Ver­lass auf die Stadt­wer­ke Bam­berg, die das Shut­tle in kür­ze­ster Zeit kon­zi­piert und auf die Stra­ße gebracht haben“, dank­te OB Star­ke dem Geschäfts­füh­rer der städ­ti­schen Toch­ter, Dr. Micha­el Fiedeldey.

Auch das AEO-Ombuds­team der Stadt Bam­berg freut sich über das Shut­tle. „Es ist gut, dass damit auch die Wün­sche der Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner erfüllt wer­den und eine wesent­li­che Ver­bes­se­rung für die Geflüch­te­ten erzielt wird. Sie kom­men künf­tig auf kür­ze­stem Weg zu ihrem Ziel“, erklä­ren die bei­den neu­en Spre­che­rin­nen Inge­borg Eich­horn und Doris Schirmer-Henzler.

Im Jahr 2015 hat­te der Frei­staat Bay­ern zuge­sagt, für die Ankunfts- und Rück­füh­rungs­ein­rich­tung eine Bele­gung im Regel­fall von maxi­mal 1500 Per­so­nen vor­zu­se­hen. Seit meh­re­ren Mona­ten sind nun bis zu 2400 Men­schen in den ehe­ma­li­gen Gebäu­den der US-Kaser­ne unter­ge­bracht. „Das sprengt den Rah­men, und die Über­be­le­gung sorgt für Span­nun­gen“, stellt Star­ke klar. Die Aus­wir­kun­gen der hohen Bele­gung schil­der­ten im Dezem­ber bei einer der regel­mä­ßi­gen Dia­log­ver­an­stal­tun­gen auch die Nachbar:innen der AEO ein­dring­lich. Sie beklag­ten beson­ders die über­füll­ten Bus­se der regu­lä­ren Lini­en und vol­len Bus­hal­te­stel­len gera­de auch zu Zei­ten der Schüler:innen-Beförderung. Dar­auf­hin dräng­te Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp beim Frei­staat auf die Mit­fi­nan­zie­rung einer Ver­stär­ker­li­nie. Im Janu­ar konn­te eine Eini­gung über eine umfang­rei­che finan­zi­el­le Betei­li­gung des Frei­staats mit Innen­mi­ni­ster Herr­mann erzielt werden.

Stadt: AEO-Kapa­zi­tä­ten verringern

„Für das Ent­ge­gen­kom­men sind wir dank­bar, es ändert aber nichts an unse­rer For­de­rung, dass die Bele­gungs­zah­len zeit­nah wie­der sin­ken müs­sen“, betont Star­ke und erin­nert an eine Reso­lu­ti­on, mit der sich die Stadt im Herbst für die Redu­zie­rung der Kapa­zi­tä­ten der Unter­kunft stark gemacht hat­te. Der Ober­bür­ger­mei­ster hat dazu auch auf ver­schie­de­nen Ebe­nen Gesprä­che geführt, unter ande­rem im Bun­des­mi­ni­ste­ri­um des Inne­ren und für Hei­mat in Ber­lin. Dabei beton­te er wie­der­holt, dass die Flücht­lings­un­ter­kunft Ende des Jah­res 2025 ver­ein­ba­rungs­ge­mäß geschlos­sen wer­den müs­se. „Wir gehen davon aus, dass danach die Flücht­lin­ge in Ober­fran­ken dezen­tral unter­ge­bracht wer­den und der Frei­staat dafür bald Vor­be­rei­tun­gen unter­nimmt“, so Starke.

Auch Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml freut sich über den Start­schuss für das Shut­tle: „Die zusätz­li­che Bus­li­nie sorgt für weni­ger vol­le Bus­se, ein Anlie­gen der Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner. Ich bin froh, dass wir Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann davon über­zeu­gen konn­ten, und der Frei­staat die Bus­li­nie mit 200.000 Euro för­dert. Mit­tel­fri­stig möch­te ich eine Sen­kung der Bele­gungs­zah­len errei­chen, und ich set­ze mich wei­ter für das Ende der AEO in Bam­berg bis Ende 2025 ein. Wich­tig bleibt, dass wir uns gemein­sam auf allen Ebe­nen dafür ein­set­zen, die Kom­mu­nen von den hohen Asyl­be­wer­ber­zah­len zu entlasten.“