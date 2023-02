Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Aus­ein­an­der­set­zung im Hotel

Am Frei­tag­mit­tag kam es in der Erlan­ger Innen­stadt in einem Hotel zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Zunächst betrat ein 21-jäh­ri­ger Mann das Hotel und begab sich in die Her­ren­toi­let­te. Dort schloss er einen Rasie­rer an einer Steck­do­se an und benutz­te die­sen dann auch. Die­ser Vor­gang wur­de von einem 30-jäh­ri­gen Hotel­an­ge­stell­ten bemerkt, der dar­auf­hin die 38-jäh­ri­ge Hotel­ma­na­ge­rin hin­zu­zog. Als der selbst­er­nann­te Hotel­gast zur Rede gestellt wur­de, kam es zu ver­ba­len Bedro­hun­gen und Belei­di­gun­gen. Im wei­te­ren Ver­lauf kam es zwi­schen den Per­so­nen zu einer tät­li­chen Auseinandersetzung.

Die alar­mier­te Poli­zei­strei­fe trenn­te die Per­so­nen und sorg­te für Ruhe. Die Poli­zei hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ent­zie­hung elek­tri­scher Ener­gie, Belei­di­gung, Bedro­hung und vor­sätz­li­cher Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Mut­wil­li­ge Sachbeschädigung

Am Don­ners­tag­abend, im Zeit­raum von 19:00 Uhr bis 19:50 Uhr, kam es in Erlan­gen im Stadt­teil Röthel­heim­park zu einer mut­wil­li­gen Sachbeschädigung.

Bei einem dor­ti­gen Jugend­treff­punkt wur­de durch einen unbe­kann­ten Täter ein an der Ein­gangs­tü­re befind­li­ches Pla­kat ange­zün­det. Durch den klei­nen Pla­kat­brand wur­de auch die Ein­gangs­tü­re leicht beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beträgt etwa 100 Euro. Die Poli­zei hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung durch Brand­le­gung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Dieb­stahl eines Zeitungswagen

HEROLDS­BERG – Am 01.02.2023 kam es in Herolds­berg am spä­ten Nach­mit­tag zu einem Dieb­stahl. Eine Zei­tungs­zu­stel­le­rin war zu Fuß im Bereich der Schüt­zen­stra­ße unter­wegs, als sie ihren grau­en Hand­wa­gen zurück­ließ um Druckerzeug­nis­se in Brief­kä­sten ein­zu­wer­fen. Als sie nach kur­zer Zeit zum Abstell­ort zurück­kehr­te, waren die ver­blie­be­nen Zei­tun­gen abge­la­den und der Hand­wa­gen ent­wen­det worden.

Bei dem gesuch­ten Wagen han­delt es sich um einen han­dels­üb­li­chen Zei­tungs­rol­ler in grau­er Far­be mit zwei schwar­zen Textiltaschen.

Sofern sie die Tat beob­ach­tet oder den Wagen fest­ge­stellt haben, oder zum genann­ten Sach­ver­halt wei­te­re Anga­ben machen kön­nen, neh­men sie bit­te tele­fo­nisch Kon­takt mit der PI Erlan­gen-Land auf (Tel.: 09131/760 514).

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. In den Mor­gen­stun­den des Frei­tags wur­de ein Abschlepp­un­ter­neh­men auf die Strecke zwi­schen Her­zo­gen­au­rach und Don­dörf­lein geru­fen, da dort ein Pkw mit­ten im Acker ste­hen sol­le. Da dem Fah­rer des Abschlep­pers die Situa­ti­on suspekt vor­kam ver­stän­dig­te er die Poli­zei. Im Pkw saß die 59-jäh­ri­ge Eigen­tü­me­rin aus Tuchen­bach gemein­sam mit ihrem erwach­se­nen Sohn. Bei­de gaben an, nicht gefah­ren zu sein. Nach kur­zer Zeit stell­te sich dann her­aus, dass der ehe­ma­li­ge Lebens­ge­fähr­te der Frau das Fahr­zeug in der Nacht beschä­dig­te, zu Fuß zur Dame ging, und die­se dann die gan­ze Nacht im Fahr­zeug auf den Abschlepp­un­ter­neh­mer wartete.

Den Unfall­ver­ur­sa­cher aus Nürn­berg erwar­tet nun unter­des­sen eine Straf­an­zei­ge wegen Unfallflucht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ver­kehrs­un­fall, Vor­fahrt missachtet

Grems­dorf – Am Vor­mit­tag des 03.02.2023, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 63-jäh­ri­ger PKW-Fah­rer in Grems­dorf von der Stra­ße „Hausacker“ auf die Hauptstraße/​B470 ein. Hier­bei miss­ach­te­te er die Vor­fahrt einer 37-Jäh­ri­gen, wel­che mit ihrem VW die Haupt­stra­ße in Rich­tung Adels­dorf befuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß, die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den, die Scha­dens­hö­he wird auf ca. 13500 Euro geschätzt. Der Mitsu­bi­shi des Unfall­ver­ur­sa­chers war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.