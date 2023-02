Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Frei­tag­abend wur­de ein 24jähriger Mann einer Kon­trol­le im Bereich des Bahn­ho­fes unter­zo­gen. Bei dem Mann wur­den zwei neu­wer­ti­ge Dau­nen­jacken auf­ge­fun­den, die er mehr­schich­tig am Kör­per getra­gen hat. Die Tat­sa­che, dass er nicht ange­ben konn­te, wo er die Jacken gekauft hat sowie, dass er anson­sten nicht über Bar­geld ver­fügt und die Tat­sa­che, dass die Jacken von North­face und Wel­len­steyn einen Ver­kaufs­wert von ins­ge­samt rund 500 Euro haben dürf­ten, führ­ten dazu, dass Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls auf­ge­nom­men wur­den. Nach­dem sei­ne Iden­ti­tät geklärt war wur­de bekannt, dass gegen den Mann zudem ein Voll­streckungs­haft­be­fehl bestand, der nun voll­streckt wur­de. Die Poli­zei sucht mög­li­che Geschä­dig­te, der Tat­ort des Dieb­stahls dürf­te im Bereich Mit­tel­fran­ken sein, da der Mann zuvor mit dem Zug aus Rich­tung Erlan­gen / Nürn­berg ankam.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Am Sams­tag­mor­gen wur­de die Schau­fen­ster­schei­be eines Geschäf­tes am Grü­nen Markt durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 1000 Euro, die Feu­er­wehr muss­te die Gefah­ren­stel­le besei­ti­gen. Der ca. 25jährige Mann, der mit einem schwarz-weiß-karier­ten Hemd beklei­det war und zuvor in einer Dis­ko­thek in der Franz-Lud­wig-Stra­ße gewe­sen sein soll, trat beim Vor­bei­lau­fen an dem Geschäft mehr­mals gegen eine Pla­stik­ki­ste, die auf der Stra­ße lag, sodass die­se gegen die Schau­fen­ster­schei­be flog und die­se zer­stör­te. Hin­wei­se zum Täter nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht Zeu­gen eines Ver­kehrs­un­fal­les vom 03.02.2023. In der Zeit zwi­schen 6 Uhr und 14.30 Uhr war ein schwar­zer Audi auf dem Park­platz der Fir­ma Net­to in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße geparkt abge­stellt gewe­sen. In die­ser Zeit beschä­dig­te ein bis dato unbe­kann­tes Fahr­zeug den schwar­zen Audi am rech­ten Heck, sodass ein Scha­den in Höhe von rund 1000 Euro ent­stand. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg unter der Tele­fon­num­mer 0951 9129 210 ent­ge­gen. Eine wei­te­re Ver­kehrs­un­fall­flucht wur­de der Poli­zei Bam­berg am Frei­tag­nach­mit­tag mit­ge­teilt. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge hat­te beob­ach­tet, wie ein PKW Toyo­ta in der Hain­stra­ße beim Ran­gie­ren einen wei­ßen Hyun­dai tou­chier­te, sodass Sach­scha­den in Höhe von rund 500 Euro ent­stand. Der Zeu­ge teil­te der spä­ter hin­zu­ge­kom­me­nen Fah­re­rin des Hyun­dai den Scha­den mit, die ihrer­seits Anzei­ge bei der Poli­zei erstat­tet hat. Der Zeu­ge möge sich unter der o. g. Tele­fon­num­mer melden.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es in der Bam­ber­ger Wun­der­burg gegen 17 Uhr zu einem Brand bei dem ins­ge­samt ein Sach­scha­den in Höhe von rund 62000 Euro ent­stan­den ist. Per­so­nen wur­den nicht ver­letzt. Zunächst wur­den den Ret­tungs­kräf­ten ein Brand unter einem Vor­dach eines Hin­ter­ho­fes in der Egel­see­stra­ße mit­ge­teilt. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei, Feu­er­wehr und des Ret­tungs­dien­stes wur­de fest­ge­stellt, dass sich das Feu­er bereits auf einen Anhän­ger und einen Pkw aus­ge­brei­tet hat­te. Wei­ter droh­te das Feu­er auf das angren­zen­de Gebäu­de über­zu­grei­fen, was durch die Feu­er­wehr mit ca. 45 akti­ven Wehr­män­nern und Frau­en ver­hin­dert wur­de. Die Ermitt­lun­gen der PI Bam­berg-Stadt erga­ben, dass die Brand­ur­sa­che ver­mut­lich ein zunächst beauf­sich­tig­tes Feu­er gewe­sen sein dürf­te, wel­ches nicht ord­nungs­ge­mäß abge­löscht wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sei­ten­schei­be eines Pkw ein­ge­schla­gen und Geld­bör­se entwendet.

HALL­STADT. Erneut wur­de in Hall­stadt, „An der Markt­scheu­ne“, in einem Pkw ein­ge­bro­chen. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter hat am Frei­tag in der Zeit von 18.35 Uhr bis 23.15 Uhr die Bei­fah­rer­schei­be eines Opel Agi­la ein­ge­schla­gen und eine Geld­bör­se ent­wen­det. Es wur­den neben 20,- EUR Bar­geld noch diver­se Aus­weis­do­ku­men­te ent­wen­det, wei­ter­hin ent­stand noch ein Sach­scha­den i.H.v. 500,- EUR.

Wer hat die Tat oder ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–310 entgegen.

Mit dem Heck die Lager­wand­hal­le durchbrochen.

HEI­LI­GEN­STADT. Frei­tag­nacht fuhr ein 19-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem schwar­zen Mer­ce­des rück­wärts auf die Stra­ße. Dabei ver­wech­sel­te er das Brems­pe­dal mit dem Gas­pe­dal und stark beschleu­nigt gegen die Wand einer Lager­hal­le und durch­brach die­se. Da das Gebäu­de stark beschä­digt wur­de, konn­te eine Beein­träch­ti­gung der Sta­tik nicht aus­ge­schlos­sen wer­den und die Ber­gung des Pkws muss­te auf den Sams­tag unter Hin­zu­zie­hung eines Sta­ti­kers ver­scho­ben wer­den. Der 19-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer blieb beim Unfall unver­letzt, sein Mer­ce­des erlitt einen Total­scha­den i.H.v. 10.000,- EUR, an der Lager­hal­le ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. 50.000,- EUR. Die FFW Hei­li­gen­stadt war zur Unter­stüt­zung und Absi­che­rung der Unfall­stel­le mit vor Ort.

Mit Alko­hol und ohne Füh­rer­schein Auto gefahren.

SCHEß­LITZ. Auf dem Gelän­de der ört­li­chen Mol­ke­rei stürz­te am Frei­tag­mit­tag ein 67-jäh­ri­ger Mann eine Trep­pe hin­un­ter und zog sich eine leich­te Kopf­platz­wun­de zu. Einem auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­ter fiel auf, dass der Mann alko­ho­li­siert war und mit dem Auto weg­fah­ren woll­te. Der Mit­ar­bei­ter zog vor­sorg­lich den Schlüs­sel ab und ver­stän­dig­te die Polizei.

Bei der Auf­nah­me durch die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe wur­de beim 67-jäh­ri­gen Mann ein Alko­test durch­ge­führt und ergab einen Wert von 1,6 Pro­mil­le. Da es einen Fahrt­nach­weis gab, folg­ten eine Blut­ent­nah­me. Die Ermitt­lun­gen erga­ben, dass dem 67-jäh­ri­gen bereits 2016 der Füh­rer­schein wegen Alko­hol am Steu­er sicher­ge­stellt wur­de. Ihm droht nun eine hohe Geld­stra­fe und lang­jäh­ri­ge Fahrerlaubnissperre.

Fuß­gän­ger von einem Hund gebissen.

HEI­LI­GEN­STADT. Am Frei­tag­nach­mit­tag lief ein 74-jäh­ri­ger Spa­zier­gän­ger an einem Grund­stück vor­bei. Ein Schä­fer­hund­mix sprang über den Gar­ten­zaun und biss dem Spa­zier­gän­ger in die rech­te Knie­keh­le und ver­letz­te die­sen leicht. Die 61-jäh­ri­ge Hun­de­hal­te­rin kam unver­züg­lich hin­zu und wirk­te auf den Hund ein. Im Anschluss küm­mer­te sie sich um den Leicht­ver­letz­ten, des­in­fi­zier­te und ver­band die Wun­de. Der Hun­de­hal­te­rin erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung und eine Mel­dung an den Markt Heiligenstadt.

Kör­per­li­che Über­grif­fe in der Dis­ko in Hallstadt.

HALL­STADT. Eine 19-jäh­ri­ge wur­de in der Dis­ko in der Miche­lin­stra­ße von einer bis­lang unbe­kann­ten Per­son grob ange­fasst und erlitt Schmer­zen. Sie konn­te bei der Anzei­gen­auf­nah­me kei­ne wei­te­ren Hin­wei­se zum Täter geben.

Bei einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen im Bereich des Ein­gangs zur Dis­ko geriet ein 21-jäh­ri­ger zwi­schen die „Fron­ten“ und wur­de dabei leicht im Gesicht ver­letzt. Der 21-jäh­ri­ge ver­hielt sich unko­ope­ra­tiv und ver­wei­ger­te jeg­li­che Anga­ben zu Tathergang.

Soll­ten Zeu­gen die bei­den Vor­fäl­le beob­ach­tet haben, wer­den die­se gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Kon­trol­len im Schwerlastverkehr

Bad Ber­neck, Lkr. Bay­reuth: Am Frei­tag den 03.02.2023, führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land in den Abend­stun­den an der B303/​Bayreuther Stra­ße Schwer­last­ver­kehrs­kon­trol­len durch. Hier­bei fiel unter ande­rem eine Sat­tel­zug­ma­schi­ne mit slo­wa­ki­scher Zulas­sung auf, wel­che die dort gel­ten­de Höchst­ge­schwin­dig­keit von 60 km/​h um knapp 30 km/​h über­schritt. Hier­für muss­te sodann der aus­län­di­sche Lkw-Fah­rer eine Sicher­heits­lei­stung in Höhe von 200 Euro zahlen.

Ähn­lich erging es nur kur­ze Zeit spä­ter dem Fah­rer einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne mit tsche­chi­scher Zulas­sung. Auch die­ser über­schritt die zuläs­si­ge Höchst­ge­schwin­dig­keit um knapp 30 km/​h. Erschwe­rend kam hier jedoch hin­zu, dass gegen den Fah­rer nicht nur eine Fahn­dungs­no­tie­rung der Staats­an­walt­schaft vor­lag, son­dern zusätz­lich noch meh­re­re Ver­stö­ße gegen die Lenk- bzw. Ruhe­zei­ten fest­ge­stellt wur­den. Auch hier wur­de eine Sicher­heits­lei­stung erho­ben und diver­se Anzei­gen gefertigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Mit Alko­hol hin­term Steuer

Göß­wein­stein. Am Frei­tag­abend wur­de im Gemein­de­be­reich von Göß­wein­stein ein 66-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Nach­dem bei dem Fahr­zeug­füh­rer deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­nehm­bar war, erfolg­te ein Alko­hol­test. Die­ser ergab einen Wert von 0,64 Pro­mil­le. Ein Buß­geld von 500,- Euro und ein Fahr­ver­bot von einem Monat sind die Folge.

Nach Unfall ein­fach weitergefahren

Ober­tru­bach. Eine 52-jäh­ri­ge Seat Ibi­za-Fah­re­rin mel­de­te am Frei­tag­nach­mit­tag einen Ver­kehrs­un­fall auf der Stra­ße zwi­schen Gal­gen­berg und Soran­ger. Die Mit­tei­lerin fuhr gegen 15:45 Uhr von Soran­ger in Rich­tung Gal­gen­berg, als ihr auf der engen Orts­ver­bin­dungs­stra­ße ein wei­ßes bzw. creme­far­be­nes Auto ent­ge­gen­kam. Wegen den Schnee­an­häu­fun­gen am Stra­ßen­rand tou­chier­ten sich die bei­den lin­ken Außen­spie­gel der Fahr­zeu­ge. Das unbe­kann­te Fahr­zeug fuhr anschlie­ßend ohne anzu­hal­ten in Rich­tung Soran­ger wei­ter. An bei­den Fahr­zeu­gen wur­de der lin­ke Außen­spie­gel beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von mind. 400,- Euro. Hin­wei­se zu dem der­zeit noch unbe­kann­ten Fahr­zeug erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Klein­sen­del­bach Am Frei­tag­mor­gen ereig­ne­ten sich meh­re­re Ver­kehrs­un­fäl­le auf der Staats­stra­ße im Orts­be­reich Klein­sen­del­bach. Ins­ge­samt 6 Pkw-Fah­rer erkann­ten eine Fahr­bahn­un­ter­spüh­lung nicht oder nicht recht­zei­tig und fuh­ren durch die Fahr­bahn­ab­sen­kung. Hier­bei wur­den die Fahr­zeu­ge im Bereich der Räder und Fahr­wer­ke beschä­digt. Der Gesamt­scha­den an den Pkw wird auf ca. 6.000, – Euro geschätzt. Die Unfall­stel­le wur­de nach Bekannt­wer­den in der Fol­ge durch die Feu­er­wehr und dem Bau­last­trä­ger abgesichert.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Zeit von Don­ners­tag 16.30 Uhr bis Frei­tag 10.00 Uhr wur­de in der Lich­ten­ei­che ein sil­ber­ner Ford ange­fah­ren, wel­cher am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt war. Am Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den von ca. 2500 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le ohne sich um die Fol­gen zu küm­mern. Hin­wei­se hier­zu nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag wur­de um 13.30 Uhr am Bahn­hofs­platz eine 17-jäh­ri­ge Jugend­li­che durch einen jugend­li­chen Mann zunächst belei­digt und in der Fol­ge mit dem Fuß gegen die Brust getre­ten. Die Frau fiel hier­durch zu Boden und erlitt leich­te Ver­let­zun­gen. Bei dem jun­gen Mann han­delt es sich um einen Mit­schü­ler der Geschä­dig­ten des­sen Per­so­na­li­en noch ermit­telt wer­den müs­sen. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­fluch­ten

WEIS­MAIN. Zu gleich zwei Unfall­fluch­ten kam an der Zufahrt zur Klär­an­la­ge an der Staats­stra­ße 2191. Hier­bei wur­de in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag zum einen ein Schalt­ka­sten und zum ande­ren ein Ver­kehrs­schild beschädigt.

Lkr. LICH­TEN­FELS. Im Lau­fe des Frei­ta­ges war ein Ange­stell­ter beruf­lich mit sei­nem sil­ber­nen Ford Tor­neo im Land­kreis Lich­ten­fels unter­wegs. Hier­bei park­te er kurz­zei­tig an meh­re­ren Ört­lich­kei­ten. Am Frei­tag­abend muss­te er fest­stel­len, dass er einen Unfall­scha­den an sei­ner Fahr­zeug­front hat­te, er sel­ber jedoch nicht an einem Unfall betei­ligt war.

Auto zer­kratzt

LICH­TEN­FELS. Ein in der Mau­er­gas­se abge­stell­ter Lkw wur­de in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag von einem unbe­kann­ten Täter mit­tels eine spit­zen Gegen­stan­des zer­kratzt und nicht uner­heb­lich beschädigt.

Schü­ler­lot­se angegangen

LICH­TEN­FELS Am frü­hen Frei­tag­mor­gen kam es in der Kro­na­cher Stra­ße zu einem Zwi­schen­fall mit einem dort ein­ge­setz­ten Schü­ler­lot­sen. Der Schü­ler­lot­se stand zu die­sem Zeit­punkt auf einem Fuß­gän­ger­über­weg um den Ver­kehr zu regeln, als ein Bus in Rich­tung des Fuß­gän­ger­über­we­ges fuhr. Der Bus­fah­rer fing hier­bei an zu Hupen und auf den Geschä­dig­ten zuzu­fah­ren. Auf­grund die­ses Ver­hal­tens wur­de der Schü­ler genö­tigt, zur Sei­te zu gehen und den Bus durch­fah­ren zu las­sen. Glück­li­cher­wei­se wur­de hier­bei nie­mand verletzt.

Hin­wei­se auf die jewei­li­gen Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.