Am 2. Febru­ar, dem Licht­mess­tag, öff­net das Ober­frän­ki­sche Bau­ern­hof­mu­se­um in die neue Sai­son. In die­sem Jahr fei­ert das Muse­um sein 40-jäh­ri­ges Bestehen. Nach einer zehn­jäh­ri­gen Pla­nungs- und Bau­zeit öff­ne­te der Die­tel­hof am 14. Mai 1983 erst­mals die Pfor­ten für Besu­cher. Seit die­ser Zeit haben rund eine hal­be Mil­li­on Gäste den Die­tel­hof besucht oder im Wirt­schafts­hof gefeiert.

Das Muse­um ist ab dem 2. Febru­ar wie­der regu­lär Diens­tag bis Frei­tag von 13.00 – 16.00 Uhr und Sams­tag und Sonn­tag von 13.00–17.00 Uhr geöff­net. Am Faschings­diens­tag, dem 21.02., bleibt das Muse­um geschlossen.