MEM­MELS­DORF, LKR. BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag sorg­te ein 36-Jäh­ri­ger für einen grö­ße­ren Poli­zei­ein­satz, indem er ankün­dig­te, schwer­wie­gen­de Straf­ta­ten bege­hen zu wol­len. Kräf­te der umlie­gen­den Poli­zei­dienst­stel­len nah­men den Mann anschlie­ßend fest.

Am Sams­tag­nach­mit­tag ver­stän­dig­te eine Zeu­gin die Poli­zei, nach­dem der 36-Jäh­ri­ge ihr gegen­über ver­kün­det hat­te, in Kür­ze Men­schen zu ver­let­zen. Meh­re­re Kräf­te der Poli­zei Bam­berg-Land, unter­stützt durch Strei­fen der Poli­zei Bam­berg-Stadt und der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bam­berg, nah­men den Mann wider­stands­los, um kurz vor 16 Uhr, in der Wald­stra­ße in Mem­mels­dorf fest. Auf­grund des psy­chi­schen Zustan­des des 36-Jäh­ri­gen war anschlie­ßend sei­ne Unter­brin­gung in einem Bezirks­kran­ken­haus von­nö­ten. Er muss sich nun wegen Stö­rung des öffent­li­chen Frie­dens durch Andro­hung von Straf­ta­ten straf­recht­lich verantworten.