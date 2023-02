Frak­ti­ons­wech­sel: 44-jäh­ri­ger Amlings­tadter wech­selt zur CSU – „Gemein­sam wol­len wir die Zukunft der gesam­ten Gemein­de gestal­ten. Ich freue mich, Teil die­ses Teams zu sein“.

Die CSU im Strul­len­dor­fer Gemein­de­rat bekommt Ver­stär­kung. Der Amlings­tadter Gemein­de­rat Ste­fan Loß­karn schließt sich der CSU-Frak­ti­on an, die damit auf zehn Mit­glie­der wächst.

Ste­fan Loß­karn betont dazu: „Ich freue mich auf die Arbeit in der CSU-Frak­ti­on. Die CSU zeigt Sit­zung für Sit­zung, wie kon­struk­ti­ve Kom­mu­nal­po­li­tik geht: an der Sache ori­en­tiert, hoch­mo­ti­viert und wenn es nötig ist, den Fin­ger in der Wun­de. Als Fuß­bal­ler sage ich: eine star­ke und aus­ge­gli­che­ne Mann­schaft. Gemein­sam wol­len wir die Zukunft der gesam­ten Gemein­de gestal­ten. Ich freue mich, Teil die­ses Teams zu sein.“

Der Vor­sit­zen­der der CSU-Frak­ti­on Phil­ipp Spör­lein erklärt: „Herz­lich will­kom­men! Ste­fan Loß­karn ist ein Gewinn für die CSU-Frak­ti­on: kom­pe­tent, stets akri­bisch vor­be­rei­tet und immer ein offe­nes Ohr für die Anlie­gen der Bür­ger. Sei­ne Her­an­ge­hens­wei­se und sein Wer­te­kom­pass pas­sen her­vor­ra­gend zu uns. Der Wech­sel zeigt auch: Unse­re Arbeit stimmt! Wir sind der kom­mu­nal­po­li­ti­sche Takt­ge­ber in Strul­len­dorf. Bei uns steht die Zukunft der Gemein­de im Mittelpunkt.