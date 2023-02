Jugend­kreis­li­ga 2

Das zwei­te Jugend­team des Schach­club Egger­bach­tal e. V. bezwang SG Kirchehrenbach/​Ebermannstadt 3 glatt mit 4:0. Basti­an Trum­mer, Micha­el Bäu­er­lein, Leon­hard Zieg­ler und Anna Peter­sam­mer gaben sich kei­ne Blö­ße und sieg­ten sou­ve­rän. Es folg­te ein knap­per 2,5:1,5 gegen SC Erlan­gen 3 mit der Liga­pre­mie­re von David Götz und David Car­do­so Klumm. Punk­te hol­ten Leon­hard Zieg­ler und David Götz, ehe Micha­el Bäu­er­lein mit einem hart erkämpf­ten Remis im Turm­end­spiel am Spit­zen­brett den Mann­schafts­er­folg per­fekt mach­te. In der anschlie­ßen­den Nach­mit­tags­run­de gab es dann gegen den Tabel­len­füh­rer eine kla­re 0:4 Schlap­pe – alle Schach­pi­ra­ten wur­den dabei unter Wert geschla­gen. Nach vier Run­den steht das Schach­pi­rat­enteam 2 auf Rang 3, wobei die bei­den füh­ren­den Teams bereits eine Run­de mehr absol­viert haben. In den drei ver­blei­ben­den Run­den geht es noch gegen SG Fürth 4, SK Her­zo­gen­au­rach 3 und SC Forch­heim 1 um einen der bei­den Aufstiegsplätze.

Die Tabel­le der Jugend­kreis­li­ga 2 nach der vier­ten Runde

Rang Mann­schaft 1 2 3 4 5 6 7 MPkt BPkt 1. TSV Neun­kir­chen am Brand – Jgd.1 ** 4 3½ 3 2 7 – 1 12,5 – 3,5 2. SC Erlan­gen 48/88 – Jgd.3 ** 1½ 3 4 3 6 – 2 11,5 – 4,5 3. Schach­club Egger­bach­tal e.V. – Jgd.2 0 2½ ** 4 4 – 2 6,5 – 5,5 4. SC Forch­heim e.V. – Jgd.1 ½ 1 ** 4 2 – 4 5,5 – 6,5 5. SG Kirchehren./Eberm. ‑Jgd.3 0 0 ** 1 3 2 – 6 4,0 – 12,0 6. SGem 1882 Fürth – Jgd.4 1 0 3 ** 2 – 4 4,0 – 8,0 7. SK 1911 Her­zo­gen­au­rach e.V. – Jgd.3 2 1 1 ** 1 – 5 4,0 – 8,0

Mehr Ein­zel­er­geb­nis­se unter: https://​www​.liga​ma​na​ger​.schach​bund​-bay​ern​.de/​m​f​r​-​n​o​r​d​/​e​r​g​e​b​n​i​s​s​e​/​s​p​i​e​l​p​l​a​n​.​h​t​m​?​l​i​g​a​I​d​=​2​114

Jugend­be­zirks­li­ga 2a

Das Front­team der Schach­pi­ra­ten steht gar auf Rang 2 und kann vom Auf­stieg in die höch­ste mit­tel­frän­ki­sche Jugend­li­ga träu­men. Ein 4:0 gab es gegen SG Kirchehrenbach/​Ebermannstadt 1 mit Han­nes Weiß, Simon Peter­sam­mer, Theo­dor König und Micha­el Bäu­er­lein. Es folg­te ein über­ra­schen­der 3:1Sieg gegen klar favou­ri­sier­te Nürn­ber­ger von SW Nürn­berg Süd 1 obwohl Team­ka­pi­tän Weiß ver­hin­dert war. Dafür sprang Juli­an Berg­mann am Spit­zen­brett in die Bre­sche. Basti­an Trum­mer kam mit einer Gala­vor­stel­lung zum Blitz­sieg, ehe Simon und Theo­dor den Erfolg per­fekt mach­ten. Wie schon bei Team 2 fehl­te auch bei Team 1 in der Nach­mit­tags­run­de die Kon­di­ti­on und das nöti­ge Glück, so dass gegen den Co-Tabel­len­füh­rer TSV Cadolz­burg eine ver­meid­ba­re 1:3 Nie­der­la­ge die Fol­ge war. Ledig­lich Simon und Theo­dor erziel­ten eine Punk­te­tei­lung. Hier ste­hen noch zwei Run­den aus. Das Duell gegen SC Jäkle­che­mie Fran­ken 1 wird in der Vor­schluss­run­de vor­ent­schei­dend um Rang 2 sein, ehe es in der letz­ten Run­de gegen den Tabel­len­letz­ten SC Aller­s­berg geht.

Die Tabel­le der Jugend­be­zirks­li­ga 2 nach der drit­ten Runde

Rang Mann­schaft 1 2 3 4 5 6 MPkt BPkt 1. TSV Cadolz­burg ** 3 2½ 2½ 6 – 0 8,0 – 4,0 2. Schach­club Eggerbachtal 1 ** 3 4 4 – 2 8,0 – 4,0 3. SC JÄKLE­CHE­MIE 1½ ** 2 4 3 – 3 7,5 – 4,5 4. SW Nürn­berg Süd 1 2 ** 3½ 3 – 3 6,5 – 5,5 5. SG Kirchehrenbach/​Ebermannstadt 1½ 0 ** 3 2 – 4 4,5 – 7,5 6. Aller­s­ber­ger SC 2000 0 ½ 1 ** 0 – 6 1,5 – 10,5

Mehr Ein­zel­er­geb­nis­se unter: https://​www​.liga​ma​na​ger​.schach​bund​-bay​ern​.de/​m​f​r​/​e​r​g​e​b​n​i​s​s​e​/​s​p​i​e​l​p​l​a​n​.​h​t​m​?​l​i​g​a​I​d​=​2​106