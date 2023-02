Das geplan­te Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Deut­sche Bas­ket­ball­mei­ster­schaft Ü45 an die­sem Sams­tag, 4. Febru­ar 2023, fällt kom­plett aus. Da die Mann­schaft von DJK Süd­west Köln kurz­fri­stig zurück­ge­zo­gen, hat haben sich prak­tisch kampf­los die Mann­schaf­ten von Greiz, Rosen­heim und Eggols­heim qua­li­fi­ziert. Somit bestrei­tet die Ü45-Mann­schaft der Eggols­hei­mer Korb­jä­ger die Final­run­de um die Deut­sche Mei­ster­schaft am 29. und 30. April in Berlin.