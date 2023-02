Stadt erhält in Mün­chen Aus­zeich­nung der Arbeits­ge­mein­schaft fahr­rad­freund­li­cher Kom­mu­nen in Bayern.

Vom Amts­chef des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Woh­nen, Bau und Ver­kehr, Dr. Tho­mas Gru­ber, und Mat­thi­as Dießl, Vor­sit­zen­der der Arbeits­ge­mein­schaft fahr­rad­freund­li­cher Kom­mu­nen in Bay­ern (AGFK), wur­de die Stadt als „Fahr­rad­freund­li­che Kom­mu­ne“ aus­ge­zeich­net. Damit ist Bam­berg nun zer­ti­fi­zier­tes Mit­glied in der AGFK Bay­ern, der inzwi­schen 119 Kom­mu­nen ange­hö­ren. „In der jün­ge­ren Ver­gan­gen­heit konn­ten eini­ge Ver­bes­se­run­gen für den Rad­ver­kehr in Bam­berg erzielt wer­den“, erklärt Stadt­rat Chri­sti­an Hader, der in Ver­tre­tung des Ober­bür­ger­mei­sters in Mün­chen war und die Aus­zeich­nung entgegennahm.

Die bis­her erfolg­ten Infra­struk­tur­maß­nah­men beein­druck­ten auch die Kom­mis­si­on der AGFK bei der Haupt­berei­sung ver­gan­ge­nem Jahr. Die­se ist Teil eines anspruchs­vol­len Prüf­ver­fah­rens, das die Kom­mu­nen durch­lau­fen, um die Aus­zeich­nung zu erhal­ten. Die Jury lob­te die enga­gier­te und auf­ge­schlos­se­ne Ver­wal­tung, die Ver­kehrs­ver­su­che mit Gelb­mar­kie­run­gen zur Erpro­bung einer ver­bes­ser­ten Rad­ver­kehrs­füh­rung, die Öff­nung von Ein­bahn­stra­ßen oder die Erhö­hung der Zahl der Fahr­rad­ab­stell­plät­ze. „Wir freu­en uns sehr über die Aus­zeich­nung und las­sen in unse­ren Bemü­hun­gen nicht nach, den Rad­ver­kehr in Bam­berg zu för­dern“, betont Bam­bergs Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­te Dag­mar Span­gen­berg. Auch Chri­sti­an Hader stellt den mit der Aus­zeich­nung ver­bun­de­nen Auf­trag in den Vor­der­grund: „Um die Ver­kehrs­si­cher­heit für die schwä­che­ren Ver­kehrs­teil­neh­men­den nach­hal­tig zu ver­bes­sern, gibt es noch eine Men­ge zu tun.“

Der Grund­stein dafür ist mit dem vor Kur­zem beschlos­se­nen Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plan gelegt: Dem­nach soll der Anteil des Umwelt­ver­bun­des aus Bus, Fuß- und Rad­ver­kehr an der Gesamt­ver­kehrs­lei­stung bis 2030 auf 75 Pro­zent stei­gen (aktu­ell 60 Pro­zent). Die Umset­zung des Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plans soll nun suk­zes­si­ve erfolgen.