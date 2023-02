Wachs ist das uni­ver­sa­le Mate­ri­al für die Woh­nungs­ein­rich­tung von Bie­nen. Ob Kin­der­bett­chen für die Brut, Ein­mach­glas für den Honig, Fut­ter­napf für Pol­len oder Ruhe­couch für die Bie­nen – immer wird eine Wachs­wa­be gebraucht. Bie­nen stel­len die­se im Natur­bau, auch Wild­bau genannt, selbst her. Doch kann den betreu­ten Völ­kern mit soge­nann­ten Mit­tel­wän­den ein prak­ti­scher Möbel­bau­satz gelie­fert wer­den, der je nach Bedarf von den Bie­nen ent­spre­chend umge­stal­tet wird. Wie ent­steht so eine Wachs­plat­te, die die mei­sten vom Ker­zen­rol­len her kennen?

Sie lässt sich in der Hob­by­im­ke­rei mit­tels einer Gieß­form aus Sili­kon selbst anfer­ti­gen. Dazu braucht es neben ein wenig hand­werk­li­chem Geschick ver­schie­de­ne Gerät­schaf­ten sowie eine phy­si­ka­li­sche Grund­kennt­nis des Mate­ri­al­ver­hal­tens von Wachs. Imker­mei­ster Rein­hold Bur­ger ver­mit­telt dies am 11. Febru­ar von 14.30 bis 17 Uhr im Work­shop Wachs­gie­ßen, der sich an Imke­rin­nen und Imker ohne Pra­xis­er­fah­rung in der Wachs­ver­ar­bei­tung wen­det. Da in sehr klei­nen Grup­pen geübt wird, sind wei­te­re Ter­mi­ne bei Anmel­dung bis 9. Febru­ar unter 0951 3094539 ver­ein­bar. Infos zu Kosten und Anmel­dung unter https://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de/​b​l​i​b​-​i​m​k​e​r​k​u​r​s​e​/​v​e​r​t​i​e​f​u​n​g​s​s​e​m​i​n​are.