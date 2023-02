Ver­gan­ge­nen Sams­tag star­te­te der AC Bava­ria Forch­heim zusam­men mit dem ESV Mün­chen-Neu­au­bing in die dies­jäh­ri­ge Bun­des­li­ga Sai­son im Kraft­drei­kampf. In Rand­er­sacker bei Würz­burg schick­ten die amtie­ren­den Titel­trä­ger der Kampf­ge­mein­schaft Forch­heim-Mün­chen Miri­am Ker­sel, Simon Eich­ler, Rene Scher­tel und Jakob Maxl ins Rennen.

Für Miri­am Ker­sel begann der Wett­kampf mit einem High­light in der Knie­beu­ge. Erst­mals in ihrer Kar­rie­re konn­te sie hier 200 Kilo­gramm gül­tig in die Wer­tung brin­gen. Im Bank­drücken leg­te die Ath­le­tin des ACB 110 Kilo­gramm nach und run­de­te ihren Wett­kampf mit gül­ti­gen 152,5 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben ab. 462,5 Kilo­gramm beweg­tes Gesamt­ge­wicht steu­ert Ker­sel somit zur Team­wer­tung der Kampf­ge­mein­schaft bei.

Leicht ange­schla­gen star­te­te zwar ACB-Ath­let Simon Eich­ler in den Wett­kampf, sei­ne Lei­stun­gen von 245 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge, 200 Kilo­gramm im Bank­drücken und schließ­lich 260 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben fül­len das Mann­schafts­kon­to der KG Forch­heim-Mün­chen aber den­noch mit einem Gesamt­ge­wicht von 706 Kilogramm.

747,5 Kilo­gramm Gesamt­lei­stung trägt Rene Scher­tel vom AC Bava­ria Forch­heim zur Mann­schafts­wer­tung bei. Zum Ein­stieg gelan­gen ihm gül­ti­ge 280 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge, gefolgt von 210 Kilo­gramm auf der Bank. Kom­plet­tiert wird sein Ergeb­nis von 257,5 Kilo­gramm im Kreuzheben.

Jakob Maxl vom ESV Mün­chen-Neu­au­bing füllt die Gesamt­lei­stung der KG Forch­heim-Mün­chen schließ­lich mit wei­te­ren 725 Kilo­gramm Gesamt­ge­wicht, bestehend aus 290 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge, 185 Kilo­gramm im Bank­drücken und schließ­lich 250 Kilo­gramm im Kreuzheben.

Im Gesamt­ergeb­nis hat das Team der KG Forch­heim-Mün­chen somit in der Zwi­schen­wer­tung der Bun­des­li­ga im Kraft­drei­kampf Rang neun erreicht. In der zwei­ten Hin­run­de am 1. April 2023 hat das Team der KG dann die Chan­ce, die­ses Ergeb­nis noch wei­ter zu ver­bes­sern und als eines der besten sechs Teams in den Final­kampf einzuziehen.