Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Pkw con­tra Fußgänger

Glimpf­lich ging am Don­ners­tag­mor­gen ein Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Fuß­gän­ger aus, der bei der Kol­li­si­on nur leicht ver­letzt wurde.

Der 34-jäh­ri­ge Fah­rer eines Dacia stand bei Rot­licht mit sei­nem Fahr­zeug an der Kreu­zung Har­fen­stra­ße / Neue Stra­ße. Dort woll­te er nach links abbie­gen. Als die Licht­zei­chen­an­la­ge auf Grün schal­te­te, fuhr der Mann los. Gleich­zei­tig quer­te ein 58-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger die Neue Stra­ße. Auch für ihn zeig­te die Ampel Grünlicht.

Der Auto­fah­rer erkann­te den Fuß­gän­ger nicht recht­zei­tig. Er ver­such­te sei­nen Dacia noch abzu­brem­sen, den­noch erfass­te er den Fuß­gän­ger. Die­ser stürz­te auf­grund der Kol­li­si­on auf die Fahr­bahn und ver­letz­te sich dabei leicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Gro­ßen­see­bach. Am Don­ners­tag, den 02.02.23 um 05:55 Uhr kam es in Gro­ßen­see­bach an der Kreu­zung Hauptstraße/​Neue Stra­ße zu einem Vor­fahrts­ver­stoß zwi­schen einem PKW und einem wei­ßen Trans­por­ter mit Lade­flä­che, in des­sen Ver­lauf der vor­fahrts­be­rech­tig­te PKW-Fah­rer brem­ste und nach links aus­wich um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Auf­grund schnee­re­gen­glat­ter Fahr­bahn rutsch­te der PKW nach links in den Gra­ben ab und beschä­dig­te das Schild mit den Got­tes­dienst­zei­ten. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt unver­min­dert fort. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach sucht Zeu­gen für die­sen Vor­fall und bit­tet um Hin­wei­se unter 09132/ 7809–0.

Gro­ßen­see­bach. Am Don­ners­tag den 02.02.23 um 07:30 kam es auf der Staats­stra­ße 2259 zwi­schen Rei­ners­dorf und Gro­ßen­see­bach zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen zu einem Spie­gel­klat­scher im Begeg­nungs­ver­kehr. Am PKW, wel­cher in Fahrt­rich­tung Gro­ßen­see­bach unter­wegs war, ent­stand ein Scha­den am Außen­spie­gel der Fah­rer­sei­te i.H.v. ca. 200,- Euro. Der ent­ge­gen­kom­men­de, Unfall­be­tei­lig­te PKW setz­te sei­ne Fahrt unver­mit­telt fort. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet um Hin­wei­se unter Tel. 09132/7809–0.

Haup­ten­dorf. Im Zeit­raum von Mitt­woch 01.02.23 20:15 Uhr bis Don­ners­tag 02.02.23 13:15 Uhr wur­de in der Eschen­stra­ße, an einem grau­en Ford Focus, die hin­te­re Türe auf der Fah­rer­sei­te ver­kratzt. Der unbe­kann­te Täter ver­wen­de­te hier­für einen spit­zen Gegen­stand. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. ca. 1000,- Euro. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach sucht Zeu­gen für die­sen Vor­fall und bit­tet um Hin­wei­se unter 09132/ 7809–0.

Her­zo­gen­au­rach. Am Don­ners­tag 02.02.23 zwi­schen 13:40 Uhr und 14:25 Uhr wur­de Am Stock­berg ein gepark­ter, blau­er Fiat Pan­da durch bis­lang unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und beschä­digt. Zeu­gen die Anga­ben zu die­sem Vor­fall machen kön­nen bit­tet die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach sich unter 09132/7809–0 zu melden.