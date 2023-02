Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ruck­sack­dieb­stahl aus unver­sperr­tem Auto

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­mit­tag, gegen 14.30 Uhr, wur­de aus einem unver­sperr­ten roten VW Touran ein Ruck­sack vom Bei­fah­rer­sitz gestoh­len. Das Fahr­zeug war zur Tat­zeit auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße geparkt. In dem Ruck­sack befan­den sich ein Tablet, eine Fest­plat­te, eine Power­bank sowie per­sön­li­che Gegen­stän­de im Gesamt­wert von etwa 870 Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei schnappt Fahrraddieb

BAM­BERG. Am Frei­tag­früh, kurz nach 01.30 Uhr, wur­den am Lau­ban­ger zwei Män­ner mit Fahr­rä­dern einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Weil sich ein 37-Jäh­ri­ger in Wider­sprü­che bzgl. der Eigen­tums­ver­hält­nis­se ver­strick­te, konn­te die Poli­zei her­aus­fin­den, dass das mit­ge­führ­te E‑Bike der Mar­ke Trek im Zeit­wert von etwa 3000 Euro gestoh­len wur­de. Beim zwei­ten Fahr­rad wur­de die Fahr­rad­num­mer her­aus­ge­schlif­fen und über­lackiert, wes­halb auch die­ses Rad sicher­ge­stellt wur­de. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen gegen den 37-Jäh­ri­gen aufgenommen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Don­ners­tag muss­te die Poli­zei erneut zu drei Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet Bam­berg aus­rücken. Es wur­den ein 12-Jäh­ri­ger und zwei Män­ner beim Dieb­stahl von Süßig­kei­ten, Kos­me­tik­ar­ti­keln und Beklei­dung im Gesamt­wert von knapp 210 Euro ertappt.

Haus­ein­gangs­tü­re beschädigt

BAM­BERG. In der Schweit­zer­stra­ße hat ein Unbe­kann­ter die Haus­ein­gangs­tü­re eines Wohn­an­we­sens ver­mut­lich durch einen Tritt beschä­digt. Dadurch wur­de der Glas­ein­satz beschä­digt, so dass die Poli­zei von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro ausgeht.

23-Jäh­ri­ger beschä­digt ins­ge­samt 18 Autos und ein Motorrad

BAM­BERG. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge hat am Don­ners­tag­abend, kurz nach 22.30 Uhr, die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein Mann an gepark­ten Autos jeweils die Außen­spie­gel abtritt. Dort konn­te dann ein 23-jäh­ri­ger Mann ange­trof­fen wer­den, der an 18 Autos und einem Motor­rad einen Gesamt­sach­scha­den von knapp 6000 Euro ange­rich­tet hat­te. Der Täter wur­de in Gewahr­sam genom­men; die Staats­an­walt­schaft ord­ne­te eine Blut­ent­nah­me an.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, gegen 08.00 Uhr, woll­te in der Würz­bur­ger Stra­ße eine 42-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin einen Fuß­gän­ger­über­weg bei Grün­licht über­que­ren. Eine Opel-Fah­re­rin über­sah offen­sicht­lich die Frau, stieß gegen sie, wes­halb sie sich eine Ober­schen­kel­ver­let­zung zuzog. Am Auto ist Sach­scha­den von etwa 2000 Euro entstanden.

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Von-Ket­te­ler-Stra­ße auf den Münch­ner Ring miss­ach­te­te am Don­ners­tag­früh, kurz vor 07.00 Uhr, ein VW-Fah­rer die Vor­fahrt eines E‑Bike-Fah­rers. Der Mann stürz­te von sei­nem Fahr­rad und ver­letz­te sich leicht. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1100 Euro beziffert.

BAM­BERG. Zu einem scha­dens­träch­ti­gen Ver­kehrs­un­fall wur­de am Frei­tag­früh, kurz vor 07.00 Uhr, die Poli­zei in die Emil-Kem­mer-Stra­ße, Abzwei­gung B 26 geru­fen. Die Ursa­che für einen schwer­ver­letz­ten Auto­fah­rer und Sach­scha­den von ins­ge­samt etwa 50.000 Euro ist ver­mut­lich die, dass ein Lkw-Fah­rer bei Rot­licht die Kreu­zung pas­sier­te und ein Audi-Fah­rer hin­ein­krach­te. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der Audi noch gegen das Metall­tor der dor­ti­gen Klär­an­la­ge geschleu­dert, wo die Feu­er­wehr den ein­ge­klemm­ten 49-jäh­ri­gen Auto­fah­rer befrei­en musste.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Moos­stra­ße wur­de am Don­ners­tag, zwi­schen 03.00 Uhr und 08.30 Uhr, der lin­ke Außen­spie­gel eines dort gepark­ten wei­ßen Renault Kan­goo abge­fah­ren. Der hin­ter­las­se­ne Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro beziffert.

Meh­re­re Per­so­nen hat­ten Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend wur­den im Stadt­ge­biet zwei Män­ner und eine Frau Per­so­nen­kon­trol­len unter­zo­gen. Hier­bei fan­den die Poli­zi­sten Haschisch, Mari­hua­na sowie Rausch­gif­tu­ten­si­li­en auf, die beschlag­nahmt wur­den. Die drei Per­so­nen müs­sen sich jeweils wegen Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Auto­fah­rer hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. Am Frei­tag­früh, kurz nach 01.00 Uhr, wur­de in der Nürn­ber­ger Stra­ße ein 55-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Bei einem Test brach­te es der Mann auf 0,84 Pro­mil­le, wes­halb ihm die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de. Er muss mit einer Geld­bu­ße, Punk­ten sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am frü­hen Mor­gen des 29. Janu­ars ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter die Hand­ta­sche einer 19-Jäh­ri­gen in einer Dis­ko­thek in der Miche­lin­stra­ße. Nach­dem die­se die Loka­li­tät ver­las­sen hat wur­de die Tasche wie­der auf­ge­fun­den, jedoch fehl­te der Inhalt. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STRUL­LEN­DORF. Am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 08.10 Uhr, fuhr eine Seat-Fah­re­rin aus dem Park­platz des Ede­ka aus und hielt auf dem Geh­weg an. Von rechts fuhr ein Rad­fah­rer auf dem Geh­weg und kol­li­dier­te mit dem ste­hen­den Pkw. Die 20-Jäh­ri­ge stieg aus ihrem Fahr­zeug aus und erkun­dig­te sich nach dem Rad­fah­rer ob die­ser ver­letzt sei. Die­ser ver­nein­te dies und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le ohne sei­ne Daten zu hin­ter­las­sen. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

PÖDEL­DORF. Eine Renault-Fah­re­rin woll­te am Don­ners­tag, gegen 10.00 Uhr, vor einer Apo­the­ke in der Haupt­stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand par­ken. Die­se woll­te auf die Stell­flä­che eines gera­de weg­fah­ren­den Pkw-Fah­rers. Als die 59-Jäh­ri­ge bereits auf dem Park­platz stand, setzt der Unbe­kann­te plötz­lich zurück und stieß gegen den Kot­flü­gel des Renaults. Trotz eines lau­ten Schla­ges fuhr die­ser davon ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro zu küm­mern. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Spur­wech­sel ins Schleu­dern gekommen

Strul­len­dorf. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag fuhr der 49-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW auf der A73 in Rich­tung Coburg. Er woll­te bei Stark­re­gen einen Fahr­strei­fen­wech­sel von links nach rechts durch­füh­ren. Dabei ver­lor er aber auf der regen­nas­sen Fahr­bahn die Kon­trol­le über sei­nen BMW, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und krach­te in eine auf­stei­gen­de Leit­plan­ke. Er blieb zum Glück unver­letzt, aber der Gesamt­scha­den wird sich auf min­de­stens 10.000 Euro häufen.

Bei Schnee­matsch zu schnell gefahren

Scheß­litz. Trotz schnee­mat­schi­ger Fahr­bahn war der 28-jäh­ri­ge Fah­rer eines Toyo­ta gegen Don­ners­tag­mit­tag auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt unter­wegs. Auf abschüs­si­ger Strecke am Wür­gau­er Berg kam er des­halb ins Rut­schen und prall­te gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Sein Toyo­ta blieb fahr­fä­hig und er konn­te sich bei der Aus­fahrt Scheß­litz in Sicher­heit brin­gen. Er blieb auch unver­letzt, doch der Scha­den wird auf min­de­stens 5.000 Euro geschätzt.

Gegen einen Auf­prall­dämp­fer gefah­ren und Auto total geschrottet

Gun­dels­heim. Laut eige­nen Anga­ben krach­te die 70-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Mer­ce­des aus Unacht­sam­keit gegen einen Auf­prall­dämp­fer, als sie am Don­ners­tag­nach­mit­tag von der A70 in Rich­tung Bay­reuth auf die Span­ge der A73 in Rich­tung Nürn­berg auf­fah­ren woll­te. Sie blieb dabei glück­li­cher­wei­se unver­letzt, aber es ent­stand erheb­li­cher Front­scha­den am Mer­ce­des, wel­cher abge­schleppt wer­den muss­te. Der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 17.000 Euro geschätzt. Die Poli­zei bedankt sich bei den frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Gun­dels­heim und Hall­stadt für ihre tat­kräf­ti­ge Unterstützung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Frag­li­cher Unfallhergang

Bay­reuth – Bei­de Unfall­be­tei­lig­ten berich­ten bei Grün­licht gefah­ren zu sein, es kam zum Unfall.

Am 02.02.2023 gegen 13:15 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall an der Kreu­zung Nordring/​Gutenbergstr. Hier­bei woll­te eine Ver­kehrs­teil­neh­me­rin mit ihrem Pkw (VW, Tai­go) nach links in die Guten­berg­str. abbie­gen und wur­de dabei fron­tal vom Pkw (Peu­geot, 208) der gera­de­aus­fah­ren­den Unfall­geg­ne­rin erfasst. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 12.000 EUR. Bei­de Ver­kehrs­teil­neh­mer behaup­ten jeweils bei Grün­licht gefah­ren zu sein.

Total­scha­den auf­grund Schneeglätte

Bay­reuth – Schnee­glät­te und ein Licht­mast führ­ten zum Totalschaden.

Am 02.02.2023 gegen 18:10 Uhr ver­lor ein Fahr­zeug­füh­rer auf­grund des neu­er­li­chen Schnee­falls und nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, als er inner­städ­tisch die Cas­sel­mann­str. in Rich­tung Hin­den­burg­str. befuhr. Auf Höhe der Fried­rich-Puch­ta-Str. rutsch­te das Fahr­zeug nach rechts weg und tou­chier­te mit dem Hin­ter­rad den Bord­stein. Der Ver­such, das Fahr­zeug wie­der unter Kon­trol­le zu brin­gen, ende­te schließ­lich in einem Licht­ma­sten, wel­cher durch die Stadt­wer­ke gesi­chert wer­den muss­te. Hier­bei ent­stand ein Gesamt­scha­den von 13.500 EUR.

Mit Pro­mil­le unterwegs

Bay­reuth – Die Mit­tei­lung einer auf­merk­sa­men Ver­kehrs­teil­neh­me­rin führ­te zum Führerscheinverlust.

Am 02.02.2023 gegen 23 Uhr teil­te eine Ver­kehrs­teil­neh­me­rin der Poli­zei einen Ver­kehrs­teil­neh­mer mit, wel­cher mit sei­ner unsi­che­ren Fahr­wei­se am gro­ßen Krei­sel bei der Auto­bahn­aus­fahrt Bay­reuth-Nord auf­ge­fal­len ist. Sie ver­folg­te die­sen kur­zer­hand bis zu des­sen Wohn­an­schrift, wäh­rend sie die Poli­zei ver­stän­dig­te. Dort konn­te der Fah­rer in sei­ner Woh­nung durch die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fen­be­sat­zung ange­trof­fen wer­den. Der durch­ge­führ­te Atem­al­ko­hol­test zeig­te fast zwei Pro­mil­le an. Den Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr – Füh­rer­schein und Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den sicher­ge­stellt. Glück­li­cher­wei­se kam es zu kei­nem Unfall.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Rück­sichts­lo­ses Ver­hal­ten beim Überholen

Bind­lach. Durch eine ris­kan­te und rück­sichts­lo­se Fahr­wei­se fiel am gest­ri­gen mor­gen ein 21jähriger Fahr­zeug­füh­rer aus Bad Ber­neck auf. Der PKW-Len­ker befuhr die Staats­stra­ße von Bad Ber­neck kom­mend in Rich­tung Bind­lach. Kurz nach der Ort­schaft Neu­dorf über­hol­te er trotz durch­ge­zo­ge­ner Linie und eines unüber­sicht­li­chen Stra­ßen­ver­lau­fes meh­re­re Fahr­zeu­ge. Im Zuge des­sen kam in der ent­ge­gen­ge­setz­ten Rich­tung ein ande­rer PKW ent­ge­gen, wes­halb der Über­hol­vor­gang schlag­ar­tig abge­bro­chen wer­den muss­te. Beim Ein­sche­ren tou­chier­te dann das Fahr­zeug des 21Jährigen das Heck des nun vor­aus­fah­ren­den PKW, kam von der Stra­ße ab und über­schlug sich im mehr­mals. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de nur leicht ver­letzt und muss­te zur Behand­lung ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 20.000 Euro. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land ermit­teln nun wegen „Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs in Fol­ge eines gro­ben Fehl­ver­hal­tens beim Überholen“.

Hoher Sach­scha­den nach Wendemanöver

GEFREES, LKR. BAY­REUTH. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich im Gemein­de­be­reich Knopf­ham­mer ein Ver­kehrs­un­fall mit erheb­li­chem Sachschaden.

Gegen 15.15 Uhr miss­lang einem 35-Jäh­ri­gen ein Wen­de­ma­nö­ver an der Abzwei­gung nach Zell. Der Kulm­ba­cher fuhr mit sei­nem Fahr­zeug ein kur­zes Stück rück­wärts auf die Staats­stra­ße 2180 auf und über­sah dabei einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Last­kraft­wa­gen. Dabei riss durch den Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge die Tank-Wand des Lkw auf. Anschlie­ßend sicker­ten meh­re­re Dut­zend Liter Die­sel aus dem Tank auf den Asphalt.

Die Unfall­stel­le muss­te groß­räu­mig abge­si­chert wer­den, damit die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Zell und die Stra­ßen­mei­ste­rei den aus­ge­lau­fe­nen Die­sel abbin­den konn­ten. Ein Abschlepp­dienst barg den Lkw mit einem Spezialfahrzeug.

Bei dem Ver­kehrs­un­fall blie­ben alle Betei­lig­ten unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf 11.000 Euro geschätzt. Die Unfall­auf­nah­me wur­de durch Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth übernommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­miss­ten­su­che

Göß­wein­stein. Seit dem Wochen­en­de wird die 51-jäh­ri­ge Ani­ta Edl aus Göß­wein­stein ver­misst. Frau Edl wur­de zuletzt am Frei­tag, den 27.01.2023, an ihrer Wohn­adres­se in Göß­wein­stein gese­hen. Auf­grund gesund­heit­li­cher Pro­ble­me könn­te sich die Gesuch­te in hilf­lo­ser Lage befin­den. Inten­si­ve Such­maß­nah­men nach der Frau durch Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt, Dienst­hun­de­füh­rern und der ört­li­chen Feu­er­wehr Göß­wein­stein ver­lie­fen bis­lang ohne Erfolg. Die Ver­miss­te ist etwa 1,75 m groß, auf­fäl­lig schlank, hat kur­zes blon­des Haar und ist Bril­len­trä­ge­rin. Frau Edl dürf­te zu Fuß unter­wegs sein und ist even­tu­ell mit einer blau­en Jacke und grau­er Hose beklei­det. Wer Hin­wei­se zu ihrem Auf­ent­halts­ort geben kann oder Frau Edl in den letz­ten Tagen gese­hen hat, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Ver­kehrs­un­fall

Hilt­polt­stein. Ein 49-jäh­ri­ger Mann fuhr Don­ners­tag­vor­mit­tag mit sei­nem Klein­la­ster auf der Haupt­stra­ße aus Rich­tung Bay­reuth kom­mend. Ihm ent­ge­gen kam eine 53-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin. Der Laster­fah­rer erkann­te, dass auf­grund von Schnee­an­häu­fun­gen die Fahr­bahn ver­engt war und ver­such­te sein Fahr­zeug anzu­hal­ten. Die Stra­ße war zu die­sem Zeit­punkt sehr glatt. Obwohl der Klein­trans­por­ter nahe­zu stand, geriet das Heck noch ins Rut­schen, brach nach links auf die Gegen­fahr­spur aus und schramm­te den BMW. Die Fah­rer­sei­te wur­de der­art defor­miert, sodass das Auto nicht mehr fahr­be­reit war und abge­schleppt wer­den muss­te. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

Grä­fen­berg. Don­ners­tag­früh fuhr eine 51-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Audi bei star­kem Schnee­trei­ben auf der Stra­ße zwi­schen Grä­fen­berg und Ham­mer­bühl. In einem Wald­stück kam ihr ein Fahr­zeug ent­ge­gen. Sie wur­de durch das Abblend­licht der­art geblen­det, dass sie den vor ihr auf der Fahr­bahn lie­gen­den Ast zu spät erkann­te und dar­über­fuhr. An ihrem Auto ent­stand ein Scha­den von ca. 1000 Euro.

Pretz­feld. Ein 41-jäh­ri­ger Rumä­ne fuhr mit sei­nem BMW Don­ners­tag­früh auf der Stra­ße zwi­schen Pretz­feld und Eber­mann­stadt. Kurz nach den Pretz­fel­der Kel­lern ver­lor er auf­grund nicht den Wit­te­rungs­ver­hält­nis­sen ange­pass­ter Geschwin­dig­keit auf der schnee­be­deck­ten Fahr­bahn die Kon­trol­le über sein Auto und fuhr in den rech­ten Stra­ßen­gra­ben. Der BMW, wel­cher einen Scha­den von ca. 4000 Euro hat, war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.

Egloff­stein. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag wur­de von der Feu­er­wehr wegen Bruch­ge­fahr und Schnee­last der Bäu­me, die Stra­ße zwi­schen Ham­mer­bühl und Höf­les gesperrt. Alle war­ten­den Fahr­zeu­ge wur­den durch die Feu­er­wehr auf­ge­for­dert, die Stra­ße nach Ham­mer­bühl zurück­zu­fah­ren. Beim Wen­de­ma­nö­ver fuhr hier­bei ein 52-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Klein­trans­por­ter der Mar­ke Citro­en auf den vor­aus­fah­ren­den BMW eines 61-Jäh­ri­gen auf. Am BMW ent­stand ein Scha­den von ca. 2500 Euro.

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt fiel am Don­ners­tag kurz vor Mit­ter­nacht auf, dass auf dem Park­platz eines Geschäf­tes in der Stra­ße Zum Brei­ten­bach, jemand mit einem Opel Krei­se fuhr. Bei der Kon­trol­le des 17-Jäh­ri­gen stell­te sich her­aus, dass der jun­ge Mann nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Nach Anga­ben der 32-jäh­ri­gen Fahr­zeug­hal­te­rin, woll­te sich der jun­ge Mann im Auto nur auf­wär­men und über­ließ ihm daher die Auto­schlüs­sel. Nun erwar­tet den Jugend­li­chen wegen sei­ner Fahr­übun­gen eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Wich­sen­stein. Don­ners­tag­früh hat ein 40-jäh­ri­ger Mann den Geh­weg vor sei­nem Grund­stück mit­tels einer Schnee­frä­se geräumt. Als die­se ver­stopft war, ver­such­te er mit der Hand, die Blocka­de zu lösen. Hier­bei geriet er in das Schwung­rad der Frä­se und ver­letz­te sich dabei zwei Fin­ger. Zur Ver­sor­gung sei­ner Wun­den wur­de der Mann in die Hand­chir­ur­gie nach Erlan­gen verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Bam­mers­dorf. Am Don­ners­tag­mor­gen ereig­ne­ten sich gegen 06:15 Uhr meh­re­re Ver­kehrs­un­fäl­le in einem Wald­stück zwi­schen Bam­mers­dorf und Forch­heim. Hier befuhr zunächst ein 48-jäh­ri­ge Maz­da-Fah­rer den Für­sten­weg in Rich­tung Forch­heim. Noch im Wald­stück fuhr er mit sei­nem Pkw über einen quer­lie­gen­den Baum­stamm, wel­cher wit­te­rungs­be­dingt auf die Fahr­bahn gefal­len war. Auf­grund der Schnee­last fiel kur­ze Zeit spä­ter ein wei­te­rer Baum auf die Fahr­bahn, trotz sofor­ti­ger Brem­sung, konn­te eine 56-Jäh­ri­ge nicht mehr rechts­zei­tig brem­sen und über­fuhr noch eini­ge Tei­le des Bau­mes. Dies geschah kurz dar­auf eben­falls einen 53-jäh­ri­gen VW-Fah­rer. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Der Gesamt­scha­den an den Pkws wird auf ca. 4.500, – Euro geschätzt.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag, 23:00 Uhr, bis Sams­tag, 09:30 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein schwar­zes Trek­king­rad der Mar­ke Winora/​Orinoco, wel­ches im Bereich der Bay­reu­ther Stra­ße, auf Höhe der Haus­num­mer 5, abge­stellt wor­den war. Das Trek­king­rad war mit­tels Kabel­schloss gesi­chert. Das Fahr­rad hat­te einen Wert von ca. 500,- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­rads nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 17:30 Uhr ver­schaff­te sich ein fal­scher Tele­kom-Mit­ar­bei­ter zutritt in eine Woh­nung am John‑F.-Kennedy-Ring. Hier gab er gegen­über dem 85-Jäh­ri­gen Haus­ei­gen­tü­mer an, dass er den WLAN-Anschluss über­prü­fen müs­se, kur­ze Zeit spä­ter ver­ließ er unbe­merkt das Haus. Als der 85-Jäh­ri­ge sei­ne Abwe­sen­heit bemerk­te, stell­te er einen Dieb­stahl von diver­sen Gold­schmuck fest. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 3.000, – bis 4.000, – Euro. Eine auf­merk­sa­me Nach­ba­rin, konn­te den unbe­kann­ten Täter wie folgt beschrei­ben: ca. 180 cm groß, schlank, dun­kel geklei­det, Schlüs­sel­band um den Hals. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/70900 entgegen.

Forch­heim. Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim wur­de am Don­ners­tag in ein Geschäft in die Klo­ster­stra­ße geru­fen. Hier kam es zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen dem Mit­ar­bei­ter des Geschäf­tes und einem Ehe­paar. Neben diver­sen Belei­di­gun­gen, schmiss der 46-jäh­ri­ge Ehe­mann zwei Mal ein Han­dy nach dem 29-Jäh­ri­gen. Obwohl sie mehr­fach dar­auf hin­ge­wie­sen wor­den sind, den Laden zu ver­las­sen, ver­lie­ßen sie den Laden erst nach 20 Minu­ten. Der 46-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ran­da­liert und auf Poli­zi­sten losgegangen

LICH­TEN­FELS – ROTH. Am spä­ten Don­ners­tag­abend ver­stän­dig­te eine 28-Jäh­ri­ge die Poli­zei, da ihr Ex-Freund soeben alko­ho­li­siert bei ihr vor­ge­fah­ren war und vor der Türe ran­da­lie­ren wür­de. Beim Ein­tref­fen der geru­fe­nen Poli­zei­strei­fen flüch­te­te der 36-Jäh­ri­ge in den Gar­ten des Anwe­sens, hol­te eine aus­ge­wach­se­ne deut­sche Dog­ge sowie einen Misch­lings­hund und bau­te sich aggres­siv vor den Beam­ten auf. Er ließ sich nicht beru­hi­gen son­dern brau­ste auf Zure­den der Poli­zi­sten immer wei­ter auf, hol­te eine Ket­ten­sä­ge sowie einen Ben­zin­ka­ni­ster und bedroh­te die Ein­satz­kräf­te. Schließ­lich gelang­te er zum Win­ter­gar­ten des Gebäu­des und schlug ein Fen­ster ein. Erst nach dem Ein­tref­fen wei­te­rer Unter­stüt­zungs­kräf­te von benach­bar­ten Dienst­stel­len gelang es schließ­lich den Ran­da­lie­rer zu Boden zu brin­gen und zu über­wäl­ti­gen. Es kam zum Ein­satz von Pfef­fer­spray. Der Angrei­fer wur­de in Gewahr­sam genom­men, er erhält u.a. Anzei­gen wegen Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te, Belei­di­gung, Bedro­hung, Sach­be­schä­di­gung, Trun­ken­heit im Ver­kehr und Körperverletzung.