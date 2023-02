Nach der coro­nabe­ding­ten Pau­se freu­ten sich die Kanu­ten aus ganz Bay­ern, aus Hes­sen, Sach­sen und Sach­sen-Anhalt, wie­der ein­mal einen Wett­kampf im SVB-Hal­len­bad bestrei­ten zu kön­nen. 140 Star­ter konn­ten sich in den ver­schie­de­nen Boots­klas­sen mes­sen, und die „Young­sters“ freu­ten sich auf ihren ersten Wett­kampf bei ange­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren. Im Anschluss an die regu­lä­ren 2 Läu­fe, von denen der bes­se­re gewer­tet wur­de, tru­gen die jeweils zeit­be­sten Her­ren, Damen und Schü­ler noch einen Par­al­lel­sla­lom im k.o.-System aus. Von den SVB-Star­tern hat­ten sich Patrick Röber, Rei­ner und Gun­ter Ficht­ner für die End­läu­fe qua­li­fi­ziert, der Sieg ging jedoch an den Hanau­er Robin Stroß. In den Schü­ler­klas­sen hat­ten sich Lorenz Gor­wa und Maxi­mi­li­an Pet­zold einen Platz unter den 16 besten Schü­lern erkämpft. In span­nen­den Läu­fen gelang es Maxi­mi­li­an Pet­zold sich den 4. Platz im Fina­le zu sichern.

Beson­ders gro­ße Kon­kur­renz hat­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler. Erfreu­li­cher­wei­se gelang hier Phil­ipp Opitz bei den Schü­lern U10 der Sieg mit 3 sec. Vor­sprung vor dem Cos­wi­ger Jakob Krau­se. Sein Ver­eins­ka­me­rad Karl Häss­ler, der sei­nen ersten Wett­kampf bestritt, sicher­te sich Platz 3. Till Gor­wa, der bereits bei den Schü­lern U12 star­tet, erreich­te Platz 6, wäh­rend sich Emil Mül­ler und Ben Söll­ner an den Posi­tio­nen 10 und 12 plat­zier­ten. Eva Söll­ner, die Jüng­ste im SVB-Auf­ge­bot, fuhr in ihrem ersten Ren­nen auf Platz 4 bei den Schü­le­rin­nen U10. Mat­hil­da Hof­mann kam bei den Schü­le­rin­nen U14 auf Platz 6. Mit 23 Star­tern war das Feld der Schü­ler U14 am stärk­sten besetzt: Hier boten Maxi­mi­li­an Pet­zold und Lorenz Gor­wa gute Lei­stun­gen und erreich­ten die Plät­ze 4 und 8, wobei Maxi­mi­li­an Pet­zold nur die Win­zig­keit von 6 Hun­dert­stel­se­kun­den zum Sprung auf das Sie­ger­po­dest fehl­te. Aene­as Stein­bau­er, der eben­falls zum ersten Mal einen Wett­kampf bestritt, zeig­te gute und feh­ler­freie Läu­fe und erreich­te das Ziel an Posi­ti­on 17. Auch Kata­ri­na Pet­zold blieb in der Jugend­klas­se feh­ler­frei und beleg­te Rang 9. Zusätz­lich ging sie noch im Einer­ca­na­di­er an den Start und durf­te sich hier über den 4. Platz freuen.

Bei den Senio­ren zeig­ten die SVB-Star­ter wie­der ein­mal ihre Domi­nanz. Der Sieg ging an Patrick Röber, der mit sei­ner Gesamt­zeit von 49,15 die viert­be­ste Zeit aller Teil­neh­mer erreich­te und sich den Sieg vor Rei­ner und Gun­ter Ficht­ner sicher­te. Dani­el Söll­ner, Simon Par­gent-Zettl­meißl und René Mül­ler folg­ten auf den Plät­zen 4 bis 6, wäh­rend Elke Haa­gen bei den Senio­rin­nen erfolg­reich war.

Im Zwei­er­ca­na­di­er kamen Patrick Röber und René Mül­ler auf Platz 2. Die Nach­wuchs­fah­rer im CII boten eben­falls gute Lei­stun­gen: das Team Maxi­mi­li­an Petzold/​Lorenz Gor­wa konn­te sich eben­falls über Platz 2 freu­en – Till Gor­wa und Phil­ipp Opitz kamen auf den 6. Platz.