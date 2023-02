Natur- und Umwelt­schutz als Herzensangelegenheit

Land­kreis Lich­ten­fels lobt För­der­preis aus: Per­so­nen, Grup­pen und Ver­ei­ne gesucht, die sich durch län­ger­fri­sti­ges beson­de­res Enga­ge­ment aus­zeich­nen / Mel­de­schluss ist Mitt­woch, der 15. Febru­ar 2023

Der Land­kreis Lich­ten­fels lobt 2023 wie­der einen För­der­preis für beson­de­re Lei­stun­gen im Bereich Umwelt- und Natur­schutz aus. Der Preis wird von der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels gestif­tet und wür­digt das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment ein­zel­ner Per­so­nen, Grup­pen oder Vereine.

Vie­le Bür­ger set­zen sich unei­gen­nüt­zig für den Arten- und Bio­top­schutz ein, küm­mern sich um Nist­hil­fen, um Obst­wie­sen und alte Bäu­me, um natur­na­he Bäche und Wei­her, um die Umwelt­bil­dung mit Kin­dern oder um die Grün­flä­chen im Dorf. „Der För­der­preis ist“, so Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, „nicht für ein­ma­li­ge Aktio­nen und Pro­jek­te gedacht, son­dern für ein län­ger­fri­sti­ges Enga­ge­ment.“ Aber mit dem Preis soll „die Mess­lat­te nicht zu hoch auf­hängt wer­den“, erläu­ter­te der Land­rat wei­ter: „Der Preis will das ‚ein­fach Machen‘ wür­di­gen. In einer Zeit, in der oft staat­li­che För­de­run­gen und Unter­stüt­zun­gen den Impuls geben für umwelt­freund­li­ches Han­deln, wol­len wir bewusst die Per­so­nen und Grup­pen ehren, denen Natur- und Umwelt­schutz in sei­nen ver­schie­de­nen Facet­ten eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit ist“, sagt Chri­sti­an Meißner.

Preis­trä­ger des ver­gan­ge­nen Jah­res war bei­spiels­wei­se Elvi­ra Hor­nung aus Küm­mel, die sich dort seit Jahr­zehn­ten um die Orga­ni­sa­ti­on des Apfel­mark­tes, um die Wert­schät­zung des hei­mi­schen Obstes und damit auch um den Erhalt der struk­tur­rei­chen Kul­tur­land­schaft küm­mert. Auch der Ang­ler Gün­ther Neu­mann und der Natur­schutz­wäch­ter Die­ter Weber­pals aus Burg­kunst­adt erhiel­ten bei der letz­ten Aus­lo­bungs-Run­de den Förderpreis.

Wer Per­so­nen oder Grup­pen kennt, die für den För­der­preis geeig­net sind, kann die­se bis zum 15. Febru­ar 2023 vor­schla­gen, erklärt der Lei­ter der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main, Micha­el Stro­mer. Ein Infor­ma­ti­ons­blatt mit Anmel­de­bo­gen kann in der Umwelt­sta­ti­on (Tel.: 09575 / 921455) ange­for­dert oder auch im Inter­net (www​.umwelt​sta​ti​on​-weis​main​.de) her­un­ter­ge­la­den wer­den. Die Vor­schlä­ge sind dann in der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses in Weis­main oder im Land­rats­amt Lich­ten­fels, zu Hän­den der Umwelt­sta­ti­on, ein­zu­rei­chen. Die Prei­se stif­tet auch 2023 die Spar­kas­se Coburg-Lichtenfels.