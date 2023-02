Nach drei Jah­ren Pau­se fin­det zum Ende des weih­nacht­li­chen Fest­krei­ses, dem Fest Dar­stel­lung des Herrn, im Volks­mund auch Mariä Licht­mess genannt, am Sams­tag, 4. Febru­ar 2023, 19 Uhr in der Schloss­kir­che Bay­reuth wie­der ein Even­song statt. Die Form des Abend­ge­bets des Kir­che wird musi­ka­lisch gestal­tet vom Jun­gen Vokal­ensem­ble unter der Lei­tung von Regio­nal­kan­tor Seba­sti­an Ruf und Chri­stoph Krückl an der Orgel. Die musi­ka­li­sche Spann­brei­te reicht von Wer­ken von Tho­mas Tal­lis, Peter Tschai­kow­sky, Max Reger bis Charles Vil­liers Stan­ford und Max Eham. Die Lit­ur­gie und Pre­digt wird gestal­tet von Pfar­rer Dr. Chri­sti­an Steger.

Herz­li­che Ein­la­dung zu einer besinn­li­chen musi­ka­li­schen Stun­de! Der Ein­tritt ist frei!