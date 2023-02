So ganz neu ist er nicht: Der neue Pfar­rer der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Wals­dorf Simon Mey­er ist im Deka­nat Bam­berg kein Unbe­kann­ter. Sein Vika­ri­at absol­vier­te der 1988 gebo­re­ne Theo­lo­ge näm­lich in der Gemein­de Stepp­ach-Pom­mers­fel­den. Umso mehr freu­ten sich die Kolleg*innen, ihn mit sei­ner Fami­lie mit Wir­kung zum 1. Janu­ar 2023 wie­der im Deka­nat begrü­ßen zu dürfen.

Schwung­voll vom Kir­chen- und Gos­pel- sowie Posau­nen­chor umrahmt, erhielt Simon Mey­er sei­ne Ernen­nungs­ur­kun­de und Beauf­tra­gung aus den Hän­den der stell­ver­tre­ten­den Deka­nin Ange­li­ka Stein­bau­er, die ihn bereits in sei­nem Vika­ri­at als Pfar­re­rin der Kir­chen­ge­mein­de Stepp­ach-Pom­mers­fel­den beglei­tet hatte.

Ver­ant­wor­tung für die Menschen

Gruß­wor­te von Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und MdB Hol­ger Dre­mel schlos­sen sich dem Fest­got­tes­dienst an: „Wir haben Ver­ant­wor­tung für die Men­schen, jeder an sei­ner Stel­le“, so die Mini­ste­rin, die Simon Mey­er und sei­ner Fami­lie gemein­sam mit ihrem Kol­le­gen ein gutes Ankom­men wünsch­te. Die Bür­ger­mei­ster von Wals­dorf und Bur­ge­brach folg­ten und sag­ten dem neu­en Pfar­rer auch ihre Unter­stüt­zung zu, wenn es um die Ent­wick­lung der Regi­on gin­ge. Von katho­li­scher Sei­te gab es gleich die Ein­la­dung zum Patro­nats­fest im Juni: „Wals­dorf war schon immer öku­me­nisch geprägt und pflegt die Öku­me­ne“, begrüß­te Pfar­rer Wal­ter Ries den evan­ge­li­schen Kol­le­gen. Will­kom­mens­wor­te gab es außer­dem von Gabrie­le Bau­reis vom Orts­kul­tur­ring Wals­dorf im Namen aller Grup­pen und Ver­ei­ne, von Deka­nats­ju­gend­re­fe­ren­tin Sabi­ne Strel­ov und zwei Konfirmand*innen im Namen der Jugend, von der Senio­rin des Pfarr­ka­pi­tels Pfar­re­rin Susan­ne Witt­mann-Schlecht­weg und dem Kir­chen­vor­stand. Von letz­te­rem ging noch ein herz­li­ches Dan­ke­schön an Pfar­re­rin Hed­wig Deinzer aus Tra­bels­dorf, die die Ver­tre­tung wäh­rend der Vakanz­zeit über­nom­men hat­te. Das wirk­lich letz­te Wort, bevor es zum Emp­fang ging, hat­te dann Pfar­rer Simon Mey­er und nahm das char­mant wörtlich:

„Dan­ke!“