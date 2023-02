Jugend­schöf­fen­wahl 2023 – Jetzt bewerben!

Zur Vor­be­rei­tung der Sit­zun­gen der Jugend­schöf­fen­ge­rich­te und Jugend­straf­kam­mern wer­den im Jahr 2023 die Jugend­schöf­fen für die Amts­pe­ri­ode 2024 bis 2028 gewählt.

Wer­den Jugend­li­che und Her­an­wach­sen­de straf­fäl­lig, so müs­sen sie sich oft vor den sog. „Jugend­schöf­fen­ge­richt“ ver­ant­wor­ten. Die­ses besteht aus dem Jugend­rich­ter als Vor­sit­zen­den sowie zwei Jugend­schöf­fen. Schöf­fin­nen und Schöf­fen sind ehren­amt­li­che Rich­te­rin­nen und Rich­ter ohne juri­sti­sche Aus­bil­dung. Als Bin­de­glied zwi­schen Staat und Volk sol­len sie zu einer lebens­na­hen Recht­spre­chung ver­hel­fen. Für die­ses ver­ant­wor­tungs­vol­le Amt such das Kreis­ju­gend­amt Bam­berg ab sofort nach geeig­ne­ten Bewer­be­rin­nen und Bewerbern.

In die­sem Jahr wer­den Jugend­schöf­fin­nen und Jugend­schöf­fen für die Amts­pe­ri­ode 2024 bis 2028 gewählt. Die Jugend­schöf­fen neh­men an den Haupt­ver­hand­lun­gen in glei­chem Umfang und mit glei­cher Stim­me wie die Berufs­rich­ter teil und tra­gen in glei­cher Wei­se Ver­ant­wor­tung für das Urteil. Vor­aus­set­zung für die Bewer­bung ist neben dem Besitz der deut­schen Staats­an­ge­hö­rig­keit auch das Beherr­schen der deut­schen Spra­che. Sie müs­sen am 1. Janu­ar 2024 zwi­schen 25 und 69 Jah­re alt sein und im Land­kreis woh­nen. Jugend­schöf­fe soll­ten zudem erzie­he­risch befä­higt und in der Jugend­er­zie­hung erfah­ren sein.

Das Kreis­ju­gend­amt Bam­berg bit­tet daher um Bewer­bun­gen für die Auf­nah­me in die Vorschlagslisten.

Bit­te schicken Sie Ihre Bewer­bungs­for­mu­lar bis 28. Febru­ar 2023 ent­we­der per Mail an jugendamt@​lra-​ba.​bayern.​de oder per Post an: Land­rats­amt Bam­berg, FB 22 – Jugend und Fami­lie, Tobi­as Dusold, Lud­wig­stra­ße 23, 96052 Bamberg

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen hier­zu fin­den Sie unter https://www.landkreis-bamberg.de/Jugend-und-Familie/Aktuelles-Schöffenwahl-2023/ sowie auf der Inter­net­sei­te des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums der Justiz https://​www​.justiz​.bay​ern​.de/​s​e​r​v​i​c​e​/​s​c​h​o​e​f​f​en/.