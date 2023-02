Von Blues Rock bis zu Jimi Hendrix

SMS ist ein neu­es Trio mit drei bekann­ten Gesich­tern der Nürn­ber­ger, Für­ther und Forch­hei­mer Musik­sze­ne: an der Gitar­re und Gesang Jür­gen Schot­ten­hamml, am Bass und Gesang Johan­nes Meh­lich und am Schlag­zeug Ingo Schwe­da – SMS eben. Dabei ste­hen Schot­ten­hamml, Meh­lich und Schwe­da für 500 Jah­re Band- und Büh­nen­er­fah­rung. Die Drei kennt man von ver­schie­de­nen Bands, z.B. Jean­ne Car­roll & blue heat, Karen Car­roll & Fever‚d Soul, blue heat feat. Dia­na Laden, Jung,schön und freund­lich, The New Naked Lunch, Odd Dreams oder We Play Energy.

Bei SMS zele­brie­ren sie das klas­si­sche Trio mit prä­zi­sem Groo­ve und vir­tuo­sen Impro­vi­sa­tio­nen, bei aller musi­ka­li­schen Viel­falt immer dem Blues ver­pflich­tet. Gespielt wird Blues Rock und mehr, unter ande­rem von Rob­ben Ford, Popa Chub­by, Robert Cray, John­ny Gui­tar Wat­son, Stevie Won­der, Bil­ly Cob­ham, Jeff Beck, Cream, Jimi Hendrix.

Prei­se: 12,- €, ermä­ßigt 10,- € | VVK 11,- €, ermä­ßigt 9,- € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Alle Infos im Überblick

SMS-Trio

Blues & Fusion

Frei­tag, 03.02.2023, 20:00

Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B.

Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.