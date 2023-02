Kari­bik­fa­sching

Sa., 18.02., 21:00 Uhr

Am Faschings-Sams­tag, holen wir das Kari­bik-Fee­ling nach Erlan­gen! Mit Sand im Schuh statt Schnee am Stie­fel fei­ern wir unse­ren legen­dä­ren Kari­bik­fa­sching. Wir trin­ken Piña Cola­da an der Strand­bar statt Glüh­wein im Regen, wir tan­zen Calyp­so, Sal­sa, Lam­ba­da, Soca und Meren­gue im Kul­tur­zen­trum E‑Werk, statt Schnee­wal­zer auf der Auto­bahn. Wie immer ver­wan­delt sich das E‑Werk mit viel latein­ame­ri­ka­ni­schem Tem­pe­ra­ment in den hei­ße­sten Par­ty­tem­pel öst­lich von Havanna.

Im Saal erwar­tet euch DJ Car­los [Par­ty­hits], in der Etage1 das Nacht­schicht-Kol­lek­tiv [Tech­no] und in der Club­büh­ne Román y sus Tim­be­ros & Luis Orte­ga [Latin]. Umrahmt wird das Gan­ze von Show­acts des Piran­ha Social Club mit Trommler*innen, Capoe­ri­sta und Tänzer*innen!

Rosen­mon­tag

Mo., 20.02., 21:30 Uhr

Hel­au und Alaaf, end­lich wie­der Rosen­mon­tag im E‑Werk! Im Saal gibt es von unse­rem DJ Micha die größ­ten Faschings­hits und den besten urba­nen Par­ty­sound Erlan­gens. In der Club­büh­ne heizt die Band Moti­on Sound die Stim­mung rich­tig an. Werft euch also in Scha­le und lasst und die Pup­pen tanzen!

Kin­der­fa­sching

Di., 21.02., 14:00 Uhr

Der Kin­der­fa­sching im E‑Werk ist etwas ganz Beson­de­res. Denn über das gan­ze Haus ver­teilt gibt es abwechs­lungs­rei­che Unter­hal­tung, von der Dosen­wurf­bu­de, einem Jon­gla­ge-Work­shop, Kin­der­schmin­ken, Mal- und Baste­l­an­ge­bo­ten, einer Kin­der­dis­ko, einer Los­bu­de und Wal­king-Acts bis hin zum Büh­nen­pro­gramm im gro­ßen Saal. Die­ses Jahr mischen Toni Komisch und Dei­ne Kin­der­band den Saal auf, die wir extra nur für euch ein­ge­la­den haben und die dort für gehö­rig Stim­mung sor­gen werden!

Toni Komisch führ­te jah­re­lang ein Wett­bü­ro für Eis­kunst­lauf im Hin­ter­haus einer schwe­di­schen Haxen­bra­te­rei. Dann war er in Tsche­chi­en ehren­amt­lich als Golf­ball­tau­cher in einem Golf­club für Ein­ar­mi­ge tätig. Jetzt macht er Lie­der. Für Kin­der. Und Eltern.

Top-Plat­zie­run­gen in den Kin­der­mu­sik-Charts, Gewin­ner von meh­re­ren Kin­der­lie­der­prei­sen und deutsch­land­wei­te Kon­zer­te: Pia & Nino – Dei­ne Kin­der­band – begei­stern mit ihrer Kin­der­mu­sik-Show zum Mit­rocken ihre klei­nen und gro­ßen Zuhörer*innen auf klei­ner und gro­ßer Bühne.

Egal ob als Pirat*in, Polizist*in, Dino­sau­ri­er, Fee, Superheld*in oder Clown – Ihr seid alle ein­ge­la­den, mit uns zu tan­zen, zu spie­len und eine Rie­sen­men­ge Spaß zu haben!