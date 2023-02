Zum ersten Mal gibt es in die­sem Jahr ein gemein­sa­mes Jah­res­pro­gramm des Stadt­ju­gend­rings Bay­reuth und des städ­ti­schen Amtes für Kin­der, Jugend und Fami­lie mit Ange­bo­ten für Kin­der und Jugend­li­che. Der Stadt­ju­gend­ring und die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit spre­chen mit ihren Ver­an­stal­tun­gen die glei­che Ziel­grup­pe an. Um die abwechs­lungs­rei­chen Ange­bo­te, wie zum Bei­spiel das belieb­te Fami­li­en­fest in der Wil­hel­mi­ne­naue, Aus­tausch­pro­gram­me für Jugend­li­che, Sport­ak­tio­nen oder Kin­der­thea­ter und die Feri­en­pro­gram­me, über­sicht­lich dar­zu­stel­len, wur­de des­halb beschlos­sen, in die­sem Jahr eine gemein­sa­me Bro­schü­re als Print­me­di­um für die Fami­li­en in Bay­reuth her­aus­zu­brin­gen. Für die digi­ta­le Nut­zung wur­den QR-Codes erstellt, damit das Pro­gramm immer aktu­ell gehal­ten wird, falls sich bei dem einen oder ande­ren Ange­bot etwas verändert.

Kosten­los erhält­lich ist die Bro­schü­re bei den Bür­ger­dien­sten im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, und im Rat­haus II, Dr.-Franz-Straße 6, sowie im RW21. Auf Anfra­ge kann sie beim Stadt­ju­gend­ring Bay­reuth (E‑Mail: info@​sjr-​bayreuth.​de) sowie beim Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie (jugendamt@​stadt.​bayreuth.​de) bestellt wer­den. Zudem steht die Bro­schü­re online auf www​.sjr​-bay​reuth​.de sowie www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de zur Verfügung.