Ein Jahr mit Meilensteinen

„Mei­len­stein“ – das war der Begriff, der bei der Vor­stel­lung des Jah­res­be­richts 2022 häu­fi­ger zu hören war. Flo­ri­an Wie­demann sprach von einem span­nen­den, her­aus­for­dern­den, aber auch erfolg­rei­chen Jahr. „Ärmel hoch­krem­peln, pla­nen, wei­ter­kom­men“, lau­te­te das Mot­to. „Das ist uns vor allem mit Blick auf die Och­sen­kopf-Seil­bah­nen und die Ther­me Obern­sees sehr gut gelun­gen“, beton­te Wiedemann.

Eine brei­te Palet­te an Pro­jek­ten hat Wie­demann mit sei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern im abge­lau­fe­nen Jahr rea­li­siert. Vor allem zwei Vor­ha­ben ste­chen dabei her­aus: Beim Pro­jekt „Erneue­rung der Och­sen­kopf-Seil­bah­nen“ freu­te sich Land­rat Wie­demann sowohl über die För­der­mit­tel­über­ga­be als auch über die Auftragsvergabe.

„Auf Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Och­sen­kopfs wird nach dem Abschluss der Arbei­ten ein tou­ri­sti­sches Erleb­nis einer völ­lig neu­en Qua­li­tät war­ten. Top­mo­der­ne Zeh­ner-Gon­deln beför­dern die Gäste dann auf den Gip­fel – schnel­ler, kom­for­ta­bler und bar­rie­re­frei“, beton­te Wie­demann. Zur Win­ter­sai­son 2024/25 soll die Erneue­rung kom­plett abge­schlos­sen sein. Auch das Pro­jekt „Moder­ni­sie­rung und Teil­sa­nie­rung an der Ther­me Obern­sees“ nimmt Fahrt auf. Hier ent­steht nicht nur ein neu­er Außen‑, son­dern auch ein neu­er Ein­gangs­be­reich. Auch das Ange­bot für Kin­der wird qua­li­ta­tiv gesteigert.

Eine bedeu­ten­de Rol­le spiel­te auch 2022 wie­der das The­ma Mobi­li­tät. Mit dem Aus­bau des 30-Minu­ten-Takts im Hum­mel­gau, der Fort­füh­rung des 50/50-Taxi-Ser­vices und der geplan­ten Erwei­te­rung des Bür­ger­bus-Ange­bots im Fich­tel­ge­bir­ge ist es den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern des Land­krei­ses Bay­reuth mög­lich, ent­spann­ter und fle­xi­bler von A nach B zu kom­men. In die­sem Zusam­men­hang beton­te Land­rat Wie­demann: „Ein gutes Mobi­li­täts­an­ge­bot bil­det nach wie vor das unver­zicht­ba­re Fun­da­ment für die Nut­zung zahl­rei­cher Frei­zeit­at­trak­tio­nen im Land­kreis Bayreuth.“

Dass der Land­kreis Bay­reuth male­ri­sche Natur­land­schaf­ten, ein­zig­ar­ti­ge Per­sön­lich­kei­ten und span­nen­de Unter­neh­men bie­tet, ist vie­len bekannt. Nun hat man einen Weg gefun­den, die­se „Schät­ze“ der Öffent­lich­keit in gebün­del­ter und hand­li­cher Form zu prä­sen­tie­ren. Im Jahr 2022 fei­er­te näm­lich das Land­kreis-Maga­zin „rund­um“ erfolg­reich Pre­miè­re. „Hier machen wir rich­tig Lust auf unse­ren Land­kreis, der in sei­ner Viel­falt vom Fich­tel­ge­bir­ge im Nor­den bis hin zur Frän­ki­schen Schweiz im Süden ein­fach ein­zig­ar­tig ist“, sag­te Wiedemann.

Beson­de­res Augen­merk auf regio­na­ler Wirtschaft

Was dem Land­rat beson­ders am Her­zen liegt: die regio­na­le Wirt­schaft. Hier gab er Ein­blicke in Bera­tungs- und Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te, Maß­nah­men zur Fach­kräf­te­ge­win­nung und außer­ge­wöhn­li­che Aktio­nen wie bei­spiels­wei­se die „F*ckup Night“, bei der Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer von ihren Fehl­schlä­gen erzäh­len durf­ten. Ziel dabei: ein kon­struk­ti­ver und gesun­der Umgang mit dem Scheitern.

The­men wie die Eröff­nung der Kom­po­stie­rungs­an­la­ge am Buch­stein, die außer­ge­wöhn­li­chen Her­aus­for­de­run­gen in Zei­ten des Ukrai­ne-Krie­ges und das Jubi­lä­um „50 Jah­re Land­kreis Bay­reuth“, wel­ches im Jahr 2022 einen fei­er­li­chen Rah­men erhielt, run­de­ten die Vor­stel­lung ab.

Am Ende blick­te Land­rat Flo­ri­an Wie­demann noch auf das lau­fen­de Jahr. „Wir haben jede Men­ge vor“, sag­te er. Neben der Erneue­rung an der Och­sen­kopf-Seil­bahn Nord und dem Beginn der Hoch­bau­ar­bei­ten der Ther­me Obern­sees sei­en unter ande­rem auch die Fer­tig­stel­lung der Außen­an­la­gen der Jugend­stät­te Hai­den­a­ab, der Start der Hoch­bau­ar­bei­ten am MINT-Gebäu­de der Gesamt­schu­le Holl­feld und die Ver­öf­fent­li­chung der 2. Aus­ga­be des Land­kreis-Maga­zins „rund­um“ auf der Land­kreis-Agen­da zu finden.