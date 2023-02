Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­dieb nach Flucht festgenommen

Ein 36-jäh­ri­ger Mann ent­wen­de­te am Diens­tag­mit­tag hoch­prei­si­ge Kos­me­tik­ar­ti­kel und flüch­tet mit sei­ner Beu­te aus dem Warenhaus.

Der 36-Jäh­ri­ge wur­de vom Laden­de­tek­tiv beim Dieb­stahl von zwei Packun­gen Par­fum im Wert von 330 Euro beob­ach­tet. Anschlie­ßend flüch­te­te der Laden­dieb aus dem Geschäft durch die Erlan­ger Innen­stadt. Beam­te der Erlan­ger Poli­zei konn­ten den Flüch­ti­gen am Haupt­bahn­hof fest­neh­men. Im Zuge der ersten Ermitt­lun­gen stel­len die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der Tat­ver­däch­ti­ge zurück­lie­gend eine Viel­zahl von Laden­dieb­stäh­len began­gen hat und offen­sicht­lich sei­nen Lebens­un­ter­halt damit bestrei­tet. Zudem hat der 36-jäh­ri­ge Mann kei­nen festen Wohnsitz.

Die Staats­an­walt­schaft stell­te daher einen Haft­an­trag gegen den Tat­ver­däch­ti­gen, der im Lau­fe des Mitt­wochs dem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rabat­te und Zaun beschädigt

Ecken­tal / OT Forth – In der Nacht auf den 27.01.2023 wur­den durch einen bis­lang unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer auf dem Park­platz des Ärz­te­hau­ses in der Kon­rad-Ade­nau­er- Stra­ße eine Stein­ra­bat­te und ein dar­an befe­stig­ter Zaun beschä­digt. Zeu­gen, die etwas Ver­däch­ti­ges in der Nacht wahr­ge­nom­men haben, mel­den sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Tel.: 09131–760514

Laden­dieb­stäh­le durch Kin­der und Jugendliche

Spar­dorf – Am Diens­tag, gegen 10:00 Uhr, wur­den in einem Lebens­mit­tel­markt in der Alten Zie­ge­lei zwei Jugend­li­che im Alter von 14 und 16 Jah­ren bei einem Laden­dieb­stahl erwischt.

Die Jugend­li­chen bestell­ten sich bei­de an der Metz­ger­the­ke ein Piz­za­le­ber­kä­se­bröt­chen und ent­nah­men eine Dose Red Bull aus dem Regal. Bei­des steck­ten sie in die Jacken­ta­sche und bezahl­ten an der Kas­se ledig­lich eine Lau­gen­stan­ge. Beim Ver­las­sen des Gebäu­des wur­de die Jugend­li­chen durch Ange­stell­te bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten. Die bei­den Jugend­li­chen erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Ladendiebstahls.

Ecken­tal – Am Diens­tag, gegen 14:00 Uhr, wur­den zwei Kin­der im Alter von zehn und 13 Jah­ren in einem Lebens­mit­tel­markt in der Ecken­ta­ler Stra­ße durch eine Laden­de­tek­ti­vin beim Dieb­stahl beob­ach­tet. Die Kin­der steck­ten im Markt ver­schie­de­ne Lebens­mit­tel im Wert von 16,- Euro in ihren Ruck­sack und zahl­ten an der Kas­se ledig­lich ein Bröt­chen. Beim Ver­las­sen des Gebäu­des wur­den die Kin­der durch die Detek­ti­vin ange­spro­chen und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten. Da die Kin­der noch straf­un­mün­dig sind, wur­den die­se im Anschluss an ihre Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Gro­ßen­see­bach. Im Zeit­raum vom 30.01.23, 17:00 Uhr bis 31.01.23, 08:00 Uhr wur­de auf einem Grund­stück in der Haupt­stra­ße durch einen unbe­kann­ten Täter ein Brun­nen beschä­digt. Ver­mut­lich hat der unbe­kann­te Täter das Grund­stück zum Wen­den ver­wen­det und hier­bei einen Sach­scha­den von ca. 300,- Euro am Brun­nen ver­ur­sacht. Die PI Her­zo­gen­au­rach bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter Tel. 099132/ 7809–0.