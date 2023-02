VEMA erwei­tert Vor­stand und beruft Herrn Dr. Neder

Durch das star­ke Wachs­tum der VEMA und der von ihr ange­bo­te­nen Dien­ste und Pro­dukt­lö­sun­gen, war eine Ent­la­stung des Vor­stands­vor­sit­zen­den Her­mann Hüb­ner am Haupt­sitz Hein­ers­reuth wich­tig und erfor­der­lich. Die wich­tig­ste Vor­aus­set­zung auch für den drit­ten Vor­stands­po­sten war und ist daher aus­rei­chen­de Erfah­rung im Mak­ler­ge­schäft, damit wei­ter­hin pra­xis­re­le­vant agiert wird. Bereits Ende August des ver­gan­ge­nen Jah­res wur­den daher inter­es­sier­te Genos­sen­schafts­mit­glie­der um ihre Bewer­bun­gen gebe­ten. Nach Gesprä­chen mit den inter­es­sier­ten Kol­le­gen und eini­gen gemein­sa­men Sit­zun­gen im Auf­sichts­rat, fiel Mit­te Dezem­ber die Entscheidung.

Dr. Johan­nes Neder wird am 01.03.2023 zum wei­te­ren Vor­stand der VEMA eG bestellt wer­den. Die Tätig­keit von Herrn Dr. Neder als Auf­sichts­rat endet am 28.02.2023. Ergän­zungs­wah­len für den Auf­sichts­rat fin­den an der näch­sten Gene­ral­ver­samm­lung am 22.06.2023 in Würz­berg statt.

Es freut den Auf­sichts­rat und Vor­stand sehr, dass Dr. Johan­nes Neder die Her­aus­for­de­rung als Vor­stand ange­nom­men hat. Er kann bereits auf mehr als 20 Jah­re Erfah­rung als selb­stän­di­ger Ver­si­che­rungs­mak­ler zurück­blicken. Durch sei­ne Erfah­run­gen im eige­nen Mak­ler­be­trieb, den er auch wei­ter­hin – wie Herr Hüb­ner und Herr Brun­ner – füh­ren wird, bleibt die VEMA ihrem Erfolgs­mot­to „Von Mak­lern – Für Mak­ler“ wei­ter­hin treu. Seit dem 15. Okto­ber 2020 ist Herr Dr. Neder Mit­glied des Auf­sichts­rats. In die­ser Zeit konn­te er tie­fe­ren Ein­blick in die inter­nen Pro­zes­se und die Geschäfts­lei­tung unse­rer Genos­sen­schaft gewin­nen. Er genießt das voll­ste Ver­trau­en des Vor­stan­des und Auf­sichts­ra­tes. Bei­de Orga­ne sind davon über­zeugt, dass er die not­wen­di­gen Impul­se für ein wei­te­res soli­des Wachs­tum der VEMA setzt und eine wert­vol­le Ergän­zung im Vor­stand dar­stel­len wird.

Als zustän­di­ges Res­sort wird er zunächst das Pro­dukt­ma­nage­ment / Mar­ke­ting von Her­mann Hüb­ner über­neh­men, das wei­ter­hin unter der Abtei­lungs­lei­tung von Mar­kus Goll­wit­zer bleibt. Wei­te­re Res­sorts sol­len nach der Ein­ar­bei­tung, vor­aus­sicht­lich im 2. Halb­jahr 2023 folgen.

Der 40-jäh­ri­ge Dr. Neder ist wohn­haft in Stein­berg (in der Nähe des ober­frän­ki­schen Kro­nach). Er ist ver­hei­ra­tet und Vater zwei­er Söh­ne (Zwil­lin­ge). Sei­ne Fir­ma, die Dr. Neder Finanz- & Ver­si­che­rungs­mak­ler GmbH & Co. KG, betreibt er mit 13 Mit­ar­bei­tern an sei­nem Wohn­ort. Dabei stellt die Betreu­ung gewerb­li­cher Kun­den den Schwer­punkt der Tätig­keit dar.