In der ver­gan­ge­nen Woche konn­te ein wei­te­rer Stand­ort im Land­kreis in das Defi-Netz­werk Bay­reuth mit auf­ge­nom­men. Am Feu­er­wehr­haus In Gold­mühl (bei Bad Ber­neck) wur­de am Sonn­tag (29.01.2023) die neue Not­fall­sta­ti­on mit öffent­lich-zugäng­li­chen Defi­bril­la­tor mit gro­ßer Betei­li­gung der Gold­müh­ler fei­er­lich in Betrieb genom­men. Direkt an der Dorf­mit­te Gold­mühls steht nun der klei­ne elek­tri­sche Lebens­ret­ter für den Not­fall für die gan­ze Bür­ger­schaft und Besu­cher bereit.

Die Anschaf­fung und Bereit­stel­lung des Gerä­tes wur­de von der ört­li­chen Feu­er­wehr mit Unter­stüt­zung der durch die Stadt Bad Ber­neck und die Adal­bert-Raps-Stftung aus Kulm­bach ermöglicht.