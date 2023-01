Sprech­tag am 14. Febru­ar 2023

Erst­ma­lig seit die­sem Jahr bie­ten die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg einen Sprech­tag zum The­ma Kli­ma­an­pas­sung an. Extrem­wet­ter­er­eig­nis­se und ande­re Effek­te des Kli­ma­wan­dels wer­den zuneh­mend zur Her­aus­for­de­rung für Gesell­schaft und Unter­neh­men. Daher soll­te sich jeder Betrieb früh­zei­tig mit sei­ner poten­zi­el­len Betrof­fen­heit gegen­über Extrem­wet­ter­er­eig­nis­sen aus­ein­an­der­set­zen und ent­spre­chen­de Anpas­sungs­maß­nah­men ergrei­fen. Solar­gründach, Fas­sa­den­be­grü­nung, Beschat­tung, Pol­len­fil­ter und künst­li­che Pro­zess­käl­te sind nur ein klei­ner Aus­zug von mög­li­chen Maß­nah­men, die im Unter­neh­men rea­li­siert wer­den können.

In ver­trau­li­chen Ein­zel­ge­sprä­chen kön­nen Sie Mög­lich­kei­ten der Kli­ma­an­pas­sung in Ihrem Betrieb, aber auch pas­sen­de Tools und Instru­men­te ken­nen­ler­nen und bespre­chen. Unser Exper­te, Mari­us Balon, ist Kli­ma­an­pas­sungs­ma­na­ger am Land­rats­amt Bam­berg und steht Ihnen im Rah­men die­ses Sprech­ta­ges für Fra­gen zur Ver­fü­gung und gibt nütz­li­che Tipps zur Umsetzung.

Anmel­dung erfolgt bei Herrn Rai­ner Keis von der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Bam­berg, Tel.: 0951/85–223 oder E‑Mail: rainer.​keis@​lra-​ba.​bayern.​de