Die Stadt Bay­reuth sucht drin­gend Schulweghelfer/​innen. Der Ein­satz der ehren­amt­li­chen Kräf­te erhöht in vie­len Fäl­len die Sicher­heit der Kin­der auf dem Weg zu ihrer Schu­le. Beson­ders beim Über­que­ren der Fahr­bahn kommt es immer wie­der zu Unfäl­len, die ver­meid­bar sind, wenn sich Schul­weg­hel­fer an den gefähr­li­chen Stel­len um die Kin­der küm­mern. Gesucht wird der­zeit vor allem Unter­stüt­zung für die Über­gän­ge Preu­schwit­zer Straße/​Höhe Naab­stra­ße, Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße/­Hö­he Glocken­stra­ße und zunächst ver­tre­tungs­wei­se an der Rathenaustraße/​Höhe Leuschnerstraße.

Wer sich als Schul­weg­hel­fer oder Schul­weg­hel­fe­rin enga­gie­ren möch­te, soll­te Freu­de dar­an haben, den Kin­dern eine Hil­fe­stel­lung zu geben, ihnen die Ver­kehrs­re­geln zu ver­deut­li­chen und beim Über­que­ren der Fahr­bahn zu hel­fen. Und: Poten­zi­el­le Schul­weg­hel­fer soll­ten an Schul­ta­gen mor­gens von 7 bis 8 Uhr Zeit haben.

Neben einer gründ­li­chen Ein­wei­sung in die Tätig­keit durch die Ver­kehrs­er­zie­her der Poli­zei erhal­ten die Schul­weg­hel­fer von der Stadt Bay­reuth für jede ange­fan­ge­ne Stun­de eine steu­er- und sozi­al­ver­si­che­rungs­freie Auf­wands­ent­schä­di­gung von aktu­ell 8,50 Euro (net­to). Wäh­rend der Tätig­keit selbst sowie auf dem direk­ten Weg zum Ein­satz­ort und zurück sind die Schul­weg­hel­fer bei der Kom­mu­na­len Unfall­ver­si­che­rung Bay­ern (KUVB) unfallversichert.

Außer­dem erhal­ten sie wet­ter­fe­ste gel­be Warn­klei­dung und eine Kel­le, damit sie als Schul­weg­hel­fer erkenn­bar sind. Inter­es­sen­ten wen­den sich bit­te an das Stra­ßen­ver­kehrs­amt der Stadt Bay­reuth, Dr.-Franz-Straße 4, Hei­ko Ell­ner-Schu­berth, Tele­fon 0921 251626, strassenverkehrsamt@​stadt.​bayreuth.​de